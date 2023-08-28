Google, "Mesajlar" uygulamasına Apple'ın geçen yıl tanıttığına benzer uydu bağlantısı özelliği getirmeyi planlıyor. Sinyal alınmayan bölgelerde bile acil servislere ulaşmayı sağlayabilecek bu özellik, 150'den fazla ülkede kullanıma sunulabilir.

Apple, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü iPhone 14 serisiyle birlikte uydu üzerinden acil SOS özelliğini de bizlerle buluşturmuştu. Hayat kurtarabilecek özellik, hiçbir sinyalin olmadığı noktalardan bile acil servislerle iletişim kurulmasına olanak tanıyordu.

Şimdi ise Google’ın benzer bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Geliştirici Neil Rahmouni tarafından fark edilen özellik, uydu aracılığıyla acil durum çağrıları sağlayan Garmin Response ortaklığında kullanılabilir.

Google’ın mesaj uygulamasına gelmesi beklenen uydu bağlantısı özelliği, 150’den fazla ülkede kullanılabilir

Rahmouni’nin paylaşımına göre Google, acil durumlarda uydu bağlantısı özelliğini “Mesajlar” uygulamasına getirecek. Bu şekilde de kullanıcılar, herhangi bir sinyal olmadığında bile acil servislere mesaj gönderebilecek.

Iridium uydularını kullanan Garmin, dünyanın birçok farklı noktasına acil durum çağrıları sağlayabiliyor. Garmin’le yapılacak bir ortaklık da Google’ın bu acil durum özelliğini 150’den fazla ülkeden kullanılabileceğini ortaya koyuyor. Tabii şu an için kesin bir şey söylemek mümkün değil. Şirket, özellik gelene kadar değişiklikler yapabilir.

Uydu bağlantısı özelliği üzerinde çalışan tek şirket Google değil. Daha önce Qualcomm da Snapdragon Satellite ismi verilen ve yine Garmin ile birlikte çalışan bir hizmet üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Honor, Motorola, Nothing, Oppo, Vivo ve Xiaomi gibi telefon devlerinin bu özellikten yararlanabileceği belirtilmişti.