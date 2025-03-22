Google Mesajlar'ın Çok Sevilen YouTube Özelliği Geri Dönüyor!

Google, Mesajlar uygulamasında geçen yıl kaldırdığı YouTube oynatıcısını geri getirecek gibi görünüyor. Bu özellik, kullanıcıların Mesajlar'dan çıkmadan YouTube videolarını izlemelerini sağlıyordu.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın en çok kullanılan hizmetleri arasında yer alan Mesajlar uygulaması ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Geliştirici ekibin, uygulamaya geçtiğimiz yıl kaldırılan bir YouTube özelliğini geri getirmek için çalışmalara başladığı ortaya çıktı.

Google, Ağustos 2024'te Mesajlar uygulamasındaki YouTube oynatıcısını kaldırdı. Bu etkili özellik, YouTube'daki videoların doğrudan Google Mesajlar içerisinde oynatılabilmesini sağlıyordu. Böylelikle kullanıcılara da ciddi bir kolaylık sağlanıyordu. Google Mesajlar'ın v20250319 kodlu Android beta sürümünde yapılan incelemeler, bu özelliğin geri geleceğini ortaya koydu.

Google Mesajlar'ın yeni özelliği böyle görünecek

Google Mesajlar'ın YouTube oynatıcısı, oldukça pratik bir şekilde çalışacak. Kendisine gelen mesajdaki video linkine basan bir kullanıcı, küçük bir YouTube oynatıcısı görecek. Resim içinde resim modunu destekleyecek olan bu oynatıcı, söz konusu videonun Google Mesajlar uygulamasından çıkmadan izlenebilmesini sağlayacak.

Google, Mesajlar uygulamasına geri getireceği YouTube oynatıcısına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Yani özelliğin ne zaman yeniden kullanılabilir olacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak bu özelliğin Google Mesajlar kullanıcılarını memnun edeceğini şimdiden söyleyebiliriz. Zaten bu etkili özellik neden kaldırılmıştı ki?