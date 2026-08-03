Google Pixel 11 Pro Fold Tasarımı ve Özellikleri Sızdırıldı! İşte Ortaya Çıkan Tüm Detaylar...

Google Pixel 11 Pro Fold'un sızdırılan tasarımı ve teknik özellikleri teknoloji dünyasında heyecan yarattı. Yeni Tensor G6 işlemcisi, ince kasası ve katlanabilir ekranıyla dikkat çeken model hakkında bilinen tüm detaylara göz atın.

Google, katlanabilir telefon pazarındaki rekabetini güçlendirmek için Pixel 11 Pro Fold modeli üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Resmi lansmana henüz zaman olsa da güvenilir kaynaklardan gelen CAD tabanlı görseller, cihazın tasarım anlayışını ve donanım tarafındaki önemli yenilikleri ortaya koyuyor.

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Sızıntılar, Google'ın bu yıl radikal bir tasarım değişikliği yerine kullanıcı deneyimini geliştirecek dokunuşlara odaklandığını gösteriyor. Daha ince gövde, yenilenen kamera modülü ve yeni nesil Tensor işlemciyle gelmesi beklenen Pixel 11 Pro Fold'un neler sunduğuna birlikte bakalım.

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Pixel 11 Pro Fold tasarımında neler değişiyor?

Sızdırılan görsellere göre Pixel 11 Pro Fold, önceki neslin genel tasarım çizgisini koruyor. Ancak cihazın gövdesi daha ince hale getirilirken, kamera modülü de daha yumuşak geçişli ve kavisli bir yapıya kavuşuyor. Bu tasarım hem daha modern bir görünüm sunuyor hem de elde kullanım ergonomisini iyileştirmeyi hedefliyor.

Tensor G6 işlemcisiyle performans artacak

Donanım tarafında Pixel 11 Pro Fold'un en dikkat çeken yeniliği, TSMC'nin 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Tensor G6 işlemcisi olacak. Yeni yonga setinin özellikle cihaz üzerindeki yapay zeka işlemlerini hızlandırması, fotoğraf işleme performansını artırması ve enerji verimliliğinde önemli iyileştirmeler sunması bekleniyor.

Ekran ve bellek tarafında neler bekleniyor?

Sızıntılara göre Google, ekran tarafında başarılı bulunan yapısını korumayı tercih ediyor. Cihazın 6,3 inç büyüklüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip dış ekran ve yaklaşık 8 inçlik katlanabilir iç ekranla gelmesi bekleniyor. Bellek tarafında ise 16 GB RAM'in yer alacağı ifade ediliyor.

Batarya ve çıkış tarihi

Pixel 11 Pro Fold'un yaklaşık 4.650 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacağı konuşuluyor. Daha verimli Tensor G6 işlemcisiyle birlikte pil performansının da önceki modele göre iyileştirilmesi hedefleniyor. Google'ın yeni katlanabilir telefonunu ağustos veya eylül ayında düzenlemesi beklenen Made by Google etkinliğinde tanıtacağı belirtiliyor.