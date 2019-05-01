Google Pixel 3 Kullanıcılarının Başı Beladan Çıkmıyor

Google'ın saf Android ile çalışan akıllı telefon ailesinin son üyesi Pixel 3'ün sorunları aylardır düzeltilmedi.

Sunduğu serbestlikle ve en son yenilikleri en erken almasıyla ün salan ve beğeni toplayan Pixel akıllı telefonlar, Google'ın üretmiş olduğu en başarılı ürünlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Google'ın piyasaya sürdüğü en son amiral gemisi olan Pixel 3 ise bazı konularda eksik kalıyor, zira Pixel 3'ün neredeyse 6 ay öncesinde dahi yaşadığı sorunların hâlâ devam ediyor olduğu bildirildi.

Mobil platformdaki en iyi kamera performanslarından birisini sunan Google Pixel 3 ailesi, diğer üreticilerin amiral gemilerinden daha uygun fiyata sahip olurken yine de en son teknolojileri içerisinde barındırmasıyla da kendisini belli ediyor. Ne var ki Pixel 3 ve Pixel 3 XL'ın aylardır düzelmeyen sorunları, kullanıcılarını bir hayli üzüyor.

Yavaş kamera uygulaması.

Bir Pixel 3 akıllı telefon kullanan kişilerin şu ana kadar ki en büyük yakınmaları "kamera uygulaması"ndan oldu. Pixel 3'ün çektiği fotoğrafların kalitesi burada sorgulanmıyor, zira en iyiler arasında bulunuyor. Kullanıcıların yakınması, uygulamanın başlarken olması gerekenden çok ama çok uzun bir süre sonra açılması.

Kullanıcılar anlık bir olayın fotoğrafını çekmek istediklerinde kamera uygulamasının açılmasını beklemeleri ise gerçek anlamda sinir bozucu oluyor. Uygulamanın açılmasının birkaç saniye sürdüğü de özellikle belirtilenlerden biri. Reddit üzerinde paylaşılan bir raporda ise Pixel 3'ün kamera uygulamasının başlamasının tam 12 saniyeyi bulabildiği kaydedildi.

RAM'in yetmeme durumu.

Kullanıcıların Pixel 3 ile olan başka bir derdi ise belleğin kötü kullanılması. Cihazın sahip olduğu 4 GB'lık RAM'i başarısız bir şekilde kullandığı ve bunun sonucunda uygulamaların kapandığı, cihazın tekrar başladığı veyahut cihazın kapatılana kadar tamamen yavaş bir şekilde çalıştığı aktarılıyor.

Bluetooh sorunları.

Pixel akıllı telefonlarının hiçbirinin bluetooth konusunda başarılı olamadığı ne yazık ki biliniyor. Cihazın bluetoot'u sayesinde kablosuz bir kulaklık ile müzik dinliyorken gelen sesin, aynı müziği aynı kulaklık ve başka bir telefonla dinlendiğinde çok daha yüksek geldiği hakkında onlarca geri dönüt bulunuyor.

Aramaların başında hoparlör çalışmıyor.

Pixel 3 kullanıcılarının ortak olarak şikayet ettiği bir diğer konu da hoparlör oldu. Birisiyle Pixel 3 cihaz ile telefon görüşmesine başlandığında ve direkt olarak hoparlör aktif edildiğinde karşı tarafın birkaç saniye herhangi bir ses duyamadığı söyleniyor.

Hızlı kablosuz şarj stabil çalışmıyor.

Google'ın kendi Pixel kablosuz şarj istasyonunun bazı kullanıcılarda ciddi derecede baş ağrısı yaptığı ortaya çıkmıştı. Bunun dışında, yine aynı Pixel şarj standında cihazın hızlı şarj olması gerekirken "yavaş şarj"a geçtiği raporları da bulunuyor.

Anlık ekran parlaklığı artışları.

Cihazın piyasaya sürülmesinden itibaren kullanıcılar arasında sıkça fark edilen ve bazı durumlarda rahatsız edici olabilen durum ise ekran parlaklığını kendi kendine birden artıp azalması. Karanlık bir ortamda sosyal medyada dolaşıyorken "flaş" efekti yapan telefon, kullanıcının gözlerini acıtacak derecede etkiler bırakabiliyor.

Her akıllı telefon ilk başta bazı sorunlara sahip oluyor. Kullanıcı geri dönüşleriyle bu sorunlar kısa zamanda düzeltiliyor ve pürüzsüze yakın kullanıcı dostu kullanım deneyimi, cihazın sahibine sunuluyor. Pixel 3'ün kullanıcılarının buradaki sitemi ise cihazda bulunan hataların cihazın 6 ay önceki çıkış tarihinden beri bulunaması ve Google tarafından herhangi bir güncellemeyle çözülmemesi. Google'ın bu sorunları düzeltip düzeltmeyeceğine dair henüz net bir bilgi yok.