Google'ın saf Android'e sahip akıllı telefon serisi Pixel'in yeni üyeleri ortaya çıktı.

Günümüz akıllı telefon sektörü devleri, piyasaya sürdükleri amiral gemisi cihazların -her kesimden kullanıcıya yönelik olması amacıyla- bütçe modellerini de piyasaya sürüyorlar. Bu bağlamda Apple; iPhone XR'la, Sony ise Xperia XZ2 Compact'la ve Samsung da yakın zamanda tanıtacağı Galaxy S10 Lite'la amiral gemisi akıllı telefonlarının bütçe modelleri cihazlarına sahip olmuş oluyorlar.

Google'ın da yeni amiral gemisi akıllı telefonu Pixel 3'ün bütçe modelini piyasaya sürme hazırlığı içerisinde olduğu ortaya çıktı ancak Google; diğer sektör devlerinden farklı olarak, bütçe modeli olacak Pixel 3 Lite için bir adet XL modelini (Google Pixel 3 Lite XL) piyasaya sürecek ve bu doğrultuda 2 adet bütçe modeli amiral gemisi akıllı telefona daha sahip olacak.

Normal Google Pixel 3'ün ön tarafında bulunan stereo hoparlör ve çift ön kamera, Lite modellerinde kaldırılmış bulunuyor. Lite cihazların arka taraflarında ise; bir adet ana kamera, çift tonlu LED flaş ve parmak izi okuyucusu bulunuyor. Aynı zamanda Google, maliyeti azaltmak için arka tarafta cam yerine polikarbonat bir madde kullanmış.

Her iki Lite modeli cihazda da; USB-C portu cihazların altında yer alırken, 3.5mm kulaklık girişi cihazların üstünde konumlandırılmış. Google'ın Pixel 3 Lite ve Pixel 3 Lite XL modellerinin Android 9 Pie ile gelmesi beklenirken, güçlerini; Qualcomm'un Snapdragon 670 işlemcisinden almaları bekleniyor. Aynı zamanda cihazlara 4GB RAM ve 2.915mAh batarya eşlik edecek.

Google'ın Pixel 3 Lite ve Pixel 3 Lite XL modellerini 2019'un ilk çeyreğinde gerçekleşecek olan CES veya MWC etkinliklerinden birisinde tanıtması bekleniyor. Pixel 3 Lite XL'a göre daha küçük boyutlu olan Pixel 3 Lite modelinin 400$~500$ seviyesinde fiyatlandırılması beklenirken, Pixel 3 Lite XL modelinin ise 600$ satış fiyatıyla piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.