DxOmark, Google Pixel 3'ün kamera puanını açıkladı. Tek kamerada ısrar eden Google, çift kameralı rakiplerini geride bırakmayı başararak yazılımın gücünü ortaya çıkarmış oldu.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan ve Android işletim sisteminin de sahibi konumunda bulunan Google, stok Android deneyimini en iyi şekilde edinmek isteyenler için yeni amiral gemileri piyasaya sürüyor. Tuhaftır ki Google, Samsung, Apple, Huawei gibi şirketlerin ikili, üçlü kamera sistemleri denediği şu dönemde, tek arka kamerada ısrar ediyor.

Peki Google, Pixel 3 ve Pixel 3 XL ile birlikte kullanıcılara sunduğu tek arka kamerada nasıl bir performans sergiliyor? Bunun için DxOmark’ın yeni yayınladığı Pixel 3 kamera incelemesine bir göz atabiliriz. Fotoğraf konusunda 103, video kaydı konusunda ise 98 puan almayı başaran Pixel 3, 101 ortalama puan ile kendini kanıtlamış durumda.

Adil bir kıyaslama yapmamız gerekirse Samsung’un çift arka kameralı akıllı telefonu Galaxy S9 Plus, aynı değerlendirmede 99 puan alabilirken, iPhone X, yalnızca 97 puan alabilmişti. Şu anda Android ekosisteminin en iyi tek arka kameralı telefonu olan Pixel 3, tüm akıllı telefonlar baz alındığında ise listenin 5. sırasında kendine yer buluyor.

DxOmark, fotoğraf konusunda Pixel 3’ün dinamik aralığına, netliğine ve flaş performansına dikkat çekerken; video kaydı konusunda ise stabilizasyon ve düşük kumlanmaya odaklanıyor. Dördüncü nesil Pixel’ler kaç kameraya sahip olur bilinmez ama Google’ın tek kamera konusundaki ısrarcılığının haksız olduğunu söylemek pek mümkün görünmüyor.