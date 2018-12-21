Galaxy S10 Plus'ın Infinity-O ileGeleceğini Gösteren Belge

Hollandalı bir blog sitesi tarafından paylaşılan görsellere göre Samsung, Galaxy S10 serisinin tüm modellerinde Infinity-O ekran tasarımını kullanacak.

Yeni yıl yaklaşırken 2019’un en çok merak edilen akıllı telefonlarından biri olan Samsung Galaxy S10 ile ilgili sızıntılar da ciddi bir şekilde artmış durumda. Hollandalı bir blog sitesi olan MobielKopen, Galaxy S10 Lite ve Galaxy S10 Plus modellerinin ekranlarını tarih ettiği düşünülen yeni bir sızıntıyı ortaya çıkardı.

Sızıntıya göre Galaxy S10 serisinin en uygun fiyatlı modeli olan Galaxy S10 Lite, 760x360 yani 2280x1080 çözünürlüğe sahip olacak. Bu da ekranın Samsung’un standart Infinity Display tasarımındaki 18.5:9 en/boy oranı yerine, 19:9 en/boy oranına sahip olacağı anlamına geliyor.

Ayrıca yine aynı sızıntıya göre serinin premium modeli olan Galaxy S10 Plus, 869x412 yani 3040x1440 piksel çözünürlüğe sahip olacak. Dolayısı ile premium modelin de 18.5:9 en/boy oranı yerine 19:9 en/boy oranına sahip olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki tüm bu oranlar ne anlama geliyor?

Ekranların daha uzun olması, Samsung’un ekran çerçevelerini inceltme konusunda başarıl olduğunu gösteriyor. Ekran çerçevelerini inceltmek için ise ön kameranın kapladığı alana bir çare bulunması gerekiyor. Samsung, Infinity-O ile bu soruna makul bir çözüm getirmişti ki bu sızıntı, Galaxy S10 serisinin bu ekran çözümünü kullanacağını ima ediyor.