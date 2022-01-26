Dünyaca ünlü Google Translate, her gün 100 milyardan fazla kelime çeviriyor. Böylesine yoğun kullanılan bu uygulamayı daha verimli ve etkili kullanabilmeniz için bazı özelliklerden bahsedeceğiz.

Google Translate 100’den fazla farklı dile ücretsiz çeviri sağlayan bir çeviri hizmeti. Aynı zamanda çevrimiçi olarak kullanılan en popüler dil çeviri hizmetlerinden biri. İnternete bağlı olan herhangi bir cihazdan bağlanabileceğiniz bu sitenin hem Android hem de iOS için uygulamaları da bulunuyor.

2006’da piyasaya sürülen ve o zamandan günümüze kadar geliştirilen Google Translate, arkasında Google olan bir çeviri aracı olduğundan gelişmeyi hiç bırakmıyor. Önceleri çevirilerinde hatalar yüzünden kullanıcılar tarafından çok sevilmeyen Google Translate, günümüzde birkaç düzeltme ile profesyonel çeviriler bile yapabiliyor. Google Translate kullanıcılarının çoğu bu hizmeti sadece cümleler çevirmek için kullanıyor. Oysa ki Google Translate’in başka birçok özelliği ve tüyosu var.

Google Translate tüyoları:

Çevrimdışı kullanım

Konuşma modu

Görsel çeviri

Sık kullanılan kelimeleri kaydetme

Sözlük olarak kullanma

Rahatsızlık verici kelimeleri kapatma

Çevrimdışı kullanım: İnternet bağlantısına gerek olmadan kullanın

Dünya üzerinde internetin ya da Wi-Fi bağlantısının olmadığı yer çok az. Yine de farklı bir ülkedeyseniz ya da bir şekilde internete erişiminiz yoksa, Google Translate’i kullanmak için önceden indirdiğiniz dil paketlerinden yararlanabilirsiniz. İnternet bağlantısının olmaması Google Translate’i çalışamaz hale getirdiği dönemler eskide kaldı. Hangi dilde çeviri yapmanız gerekiyorsa, önceden belirlediğiniz dil paketini telefonunuz ya da cihazınıza indirdiğiniz taktirde Google Translate’i internet olmadan kullanabilirsiniz.

Cihazınızın yeterli depolama alanına sahip olması koşuluyla, istediğiniz kadar dil paketi indirebilirsiniz. İndirdiğiniz bu dosyaların her biri yaklaşık olarak 40-50 MB yer kaplıyor. Bazı diller içeriklerine göre daha fazla ya da az yer kaplayabilir.

Nöral Makine Çeviri (NMT) ile cümlenin parçaları yerine cümleleri tamamen çeviren Google Translate, çeviri işinde gittikçe ustalaşıyor. Bu şekilde dilini bilmediğiniz bir ülkeye dahi seyahat etmiş olsanız, indirdiğiniz dil paketleri ve Google’ın NMT teknolojisiyle dil konusunda sıkıntı çekmeyeceksiniz.

Konuşma modu: Çevirmene erişiminiz olmadığında simultane çeviri yapın

Dilini bilmediğiniz bir yabancıyla konuşurken söylediklerini anlamayabilir ya da kendinizi ifade edemeyebilirsiniz. Önceleri bu iş için insanlar yurt dışı seyahatlerini bir çevirmenle birlikte yaparken, artık Google Translate’in konuşarak çeviri hizmetini kullanıyor.

Google Translate ile cihazınızın mikrofonunu kullanarak hızlı ve kolay bir şekilde simultane iletişim kurabilirsiniz. Google, mikrofon modundayken, söyleneni dinler ve sonrasında bunu diğer dilde sesli olarak okur.

Konuşma modu, herhangi bir seçeneğe dokunmanıza gerek kalmadan ses girişlerini çevirmenizi sağlar. Bu modu açtığınızda, sizin ve diğer tarafın normalde yaptığınız gibi kendi dilinizde konuşmanız yeterli. Sonrasında Google Translate konuşmalarınızı gerçek zamanlı olarak iki taraf içinde çeviriyor.

Görsel çeviri: Tabela ve menüler için görsel çeviri yapın

Görsel çeviri hizmeti Google Translate’in en harika özelliklerinden biri. Bu özellik, herhangi bir yerde gördüğünüz yazılı metni direkt olarak ekranınızda kendi dilinizde görmenizi olanak sağlıyor.

Örneğin seyahat için Tayland’a gittiniz ve yerli dille ilgili hiçbir bilginiz yok ve yemek sipariş etmeniz gerekiyor. Google Translate’in görsel çeviri özelliğini kullanmak ve menüyü kendi dilinize çevirmek için tek yapmanız gereken şey kameranızı menüye doğrultmak. Bunu yaptığınızda menüdeki tüm yabancı metinler ekranınızda kendi dilinizde gözükecek.

Görsel çeviri özelliğini kullanabilmek için uygulamanın ana sayfasında kamerayı seçmeniz ve kameranızı çevirmek istediğiniz metne doğrultmak yeterli. Eğer internet bağlantınızın olmayacağı bir yere gidiyorsanız, yukarıda bahsettiğimiz çevrimdışı kullanım için dil paketlerini indirdiğinizde görsel çeviri özelliğini de kullanabiliyor hale geleceksiniz.

Eğer kameranızı sabit tutamayacak konumdaysanız, çevirmek istediğiniz görselin fotoğrafını çekerek de çevirisine ulaşabilirsiniz. Uygulamada soldaki galeri simgesine dokunarak çevirmek istediğiniz görsellere ulaşabilirsiniz.

Sık kullanılan kelimeleri kaydetme: En çok kullandığınız cümlelerinizi kaydedin

Gün içinde kullandığınız belirli kelime ve ifadelerin çevirisini tekrar tekrar aratmamak için bu çevirileri kaydedebilirsiniz. Kolay erişim için, çeviri sonucunun yanındaki yıldız düğmesine dokunarak bu çevirilerinizi kaydedebilirsiniz. Kaydettiğiniz çeviri kaydedilenler listesine eklenecektir. Kaydettiğiniz çevirilerinize ulaşmak için de ekranınızın altındaki “Kaydedilenler” düğmesine dokunabilirsiniz.

Sözlük olarak kullanma: Sadece cümle çevirisi değil, aynı zamanda sözlük

Google Translate genel olarak cümle çevirilerinin yapıldığı bir platform. 100’den fazla dili çevirebilen Google Translate, aynı zamanda sözlük olarak da kullanılabiliyor. Çevirmek istediğiniz kelimeyi yazarak, çevirdiğiniz dilde kelimeyi ve alternatiflerini görebilirsiniz. Ayrıca Google Translate’i kelimelerin eş anlamlarını bulmak için de kullanabilirsiniz.

Rahatsızlık verici kelimeleri kapatma: Görmek istemediğiniz kelimeleri kapatın.

Çevirilerinizde herhangi bir rahatsız edici kelime istemiyorsanız, bunu Google Translate kullandığınız cihazlarınızdaki uygulamadan kapatabilirsiniz. Uygulamayı başlatıp Ayarlar kısmından 'Saldırgan Kelimeleri Kapat' seçeneğine bastığınızda, çevirilerinizde rahatsız edici kelimeleri görmeyeceksiniz.

Neden Google Translate kullanmalıyım?

Bu soruya verilecek birçok cevap var. Öncelikle Google Translate, dünya çapında kullanılan en popüler çeviri uygulaması. Dünya üzerinde tam 500 milyondan fazla kişi Google Translate kullanıyor. Bu sayı 508 milyon nüfusa sahip Avrupa Birliği nüfusunun neredeyse tamamına eşit.

Her gün ortalama 100 milyardan fazla kelimeyi çeviren Google Translate, topluluk tarafından da sürekli geliştirilmekte. Böylesine sürekli gelişen bir uygulamada da, kullanıcıların memnun edilmesi için ara sıra “Easter Egg”lere, yani uygulamanın içinde bazı gizli sürpriz yumurtalara yer veriliyor. Örneğin Google, geçtiğimiz yıllarda Star Wars evreninden bir dil olan Aurebesh alfabesine geçici olarak çeviri yapılmasına izin verdi.

Topluluk ve uygulamanın kendi ekibi tarafından sürekli geliştirildiği için, siz de bir çeviri hatası bulursanız bunu Google Translate topluluğuna bildirebilirsiniz. Böylece uygulama, siz ve diğer kullanıcıların sayesinde günden güne daha da gelişiyor.

Google Translate çevirmenlerin yerini alabilir mi?

Cevap tabii ki hayır. Her ne kadar Google Translate hiç bilmediğiniz bir yerde iletişim kurmanızı ya da hiç bilmediğiniz bir dildeki internet sitesinde dolaşmanızı sağlasa da, profesyonel bir çevirmenin yerini asla tutamaz.

Google Translate, genellikle okuyucunun kaynak metnin neyle ilgili olduğunu anlamasına yetecek kadar çeviriler sağlar. Bu nedenle nadiren hatasız çeviriler yapar. Google’ın çeviri hizmeti, büyük ve küçük hatalar yapabilir ve özellikle ayrıntıların önemli olduğu iş ve ticaret hayatında Google Translate kullanılmamalıdır.

Böylece Google Translate tüyoları ve bilinmeyenleri yazımızın sonuna geldik. Sizin de Google Translate ile ilgili ekleyecekleriniz varsa yorumlara bekliyoruz.