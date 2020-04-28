Google’ın müzik yayın platformu olan YouTube Music’in kütüphane bölümünde ufak tasarım değişikliklerine gidiyor ve kütüphaneye yeni özellikler getiriyor. Yapılan değişiklikle artık sanatçılar, daha kolay bir şekilde favorilere eklenebilirken, albümler de kolayca çalma listelerine eklenebilecek.

Google, çok da uzak olmayan bir geçmişte Spotify ve diğer çevrimiçi müzik platformlarına rakip olarak YouTube Music’i kullanıcılara sundu. Rakiplerinden daha geç piyasaya çıkan YouTube Music’in kullanıcı deneyimi, yapılan değişikliklerle iyileştirilmeye çalışılıyor.

Google, YouTube Music’in kütüphanesinde kullanıcı deneyimini iyileştiren bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Yapılacak değişikliklerle beraber kullanıcılar artık YouTube Music’in kütüphanesinde belirli sanatçıları veya şarkıları çok daha kolay bir şekilde bulabilecekler.

YouTube Music’in kütüphanesinde daha önce kullanıcının dinlediği son albümler veya çalma listeleri görülüyordu. Bunun altında ise indirmeler ve oynatma listeleri yer alıyordu. Şarkılar ve sanatçılar ise kütüphanenin en alt kısmında yer alıyordu. Bunun yanında bir albüm veya şarkıdaki sanatçıyı listeye eklemek için sanatçıya ait YouTube Music sayfasına gitmek gerekiyordu.

YouTube Music’te sanatçılar artık daha kolay bir şekilde favorilere eklenebilecek

Reddit’te bir kullanıcının paylaştığı YouTube Music ekran görüntüsü, müzik yayın platformunun kütüphane bölümünün değişeceğini gösteriyor. Yeni kullanıcı arayüzünde sanatçıların kendi sayfalarına gitmeden doğrudan favorilere eklenebildiği görülüyor. Buna ek olarak kullanıcılar, artık tek tek şarkılarla uğraşmak yerine tüm albümü çalma listelerine ekleyebilecekler.

Aslına bakarsak YouTube Music, arayüzü daha kullanıcı dostu hale getirme çalışmalarına bu ayın başında başlamıştı. İlk adım olarak Hotlist yerine Keşfet seçeneği geldi. Ancak şu an için kütüphane değişiklikleri gibi Keşfet sekmesi de test aşamasında ve çok az sayıda kullanıcı yeni arayüzü görüntüleyebiliyor.