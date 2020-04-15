YouTube Music, bugün yayınlanan yeni güncelleme ile beraber yeni bir özelliği sahip oldu. Güncelleme ile gelen Keşfet sekmesi, kullanıcıların yeni şarkı ve çalma listelerine ulaşmasını kolaylaştıracak.

YouTube’un online müzik platformu YouTube Music için yeni bir güncelleme yayınlandı. Yeni güncelleme ile beraber YouTube Music artık bir Keşfet sekmesine sahip oluyor. Yeni Keşfet sekmesi ile beraber YouTube Music kullanıcıları yeni şarkılara ve çalma listelerine kolayca ulaşabilecekler.

YouTube Music kullanıcıları, Keşfet sekmesinin Hotlist’in yerini aldığını görecekler. Bugünden itibaren Android ve iOS kullanıcılarına sunulan yeni özelliğin tüm mobil kullanıcılara ulaşması birkaç haftayı alabilir.

YouTube’un müzik platformunun yeni özelliği, yayınlanan yeni albümler ve şarkıların görülmesini sağlamakla beraber yeni bir Ruh Halleri ve Türler isminde bir bölüm de içeriyor. Keşfet’in Ruh Halleri ve Türler bölümü kullanıcıların farklı anları için farklı çalma listelerinin önerilmesini sağlayacak.

YouTube Music'te yeni müzikler keşfetmek artık daha kolay

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Youtube Music’in yeni Keşfet özelliği şu an için sadece mobil kullanıcılara sunuldu. Ancak YouTube, Keşfet özelliğini yakın zamanda web sürümünü de getirmeyi planlıyor. Yine de web sürümüne bu özelliğin ne zaman geleceği henüz belli değil.

YouTube, Keşfet özelliği ile beraber YouTube Music kullanıcılarının yeni müzikler keşfetmelerini kolaylaştıracak yeni özellikler ve geliştirmeler sunmaya devam edecek görünüyor. Ruh Halleri ve Türler’den sonra yeni bölümler kısa sürede Keşfet sekmesinin altında yerini alabilir.