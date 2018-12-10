GoPro, pazartesi günü yaptığı açıklamada Çin ve ABD arasında gerçekleşen ticaret savaşının bir sonucu olarak "ABD'ye bağlı kamera üretiminin çoğunu" Çin'den çıkarmayı planladığını duyurdu.

GoPro’nun finans müdürü Brian McGee yaptığı açıklamada, "Bugünün jeopolitik iş ortamı hızlı olmayı gerektiriyor. Bu yüzden ABD’ye bağlı kamera üretimimizin çoğunu Çin’den uzaklaştırarak gümrük sorunlarını çözmeyi planlıyoruz. Üretime yönelik bu çeşitli yaklaşımın, gümrük işlerinin sonucu ne olursa olsun, bize fayda sağlayacağı kanaatindeyiz." dedi.

GoPro, Çin'de hem Çin için hem de diğer ülkeler için kameralar yapmaya devam edecekken şirketin Japonya ve Güney Kore gibi Asya-Pasifik bölgesindeki pazar payı da artıyor. Şirketin CEO'su Nick Woodman, geçtiğimiz eylül ayında CNN'e verdiği röportajda konu hakkında açıklamalarda bulunmuş ve GoPro'nun ciddi olarak üretimi ABD dışında da yapmayı düşündüğünü söylemişti.

Bu yeni yaklaşımın şirketin bakış açısını değiştireceğini düşünen CEO, GoPro'nun ürün gamındaki sadeliğin (toplamda 3 farklı aksiyon kamerası) bu düşünceyi gerçekleştirmede kolaylık sağlayabileceğini de belirtmişti.

GoPro, eylül ayında Hero 7 aksiyon kamera serisini piyasaya sunmuş ve en pahalı ürün olan Hero 7 Black, şirket tarihinin en hızlı satan GoPro'su olmuştu. Woodman, bu yılbaşı tatil sezonunun şirketin kâr etmesini sağlayabileceği de söyledi; hatırlayacak olursak GoPro, 2015 yılından bu yana kâr açıklayamamıştı.