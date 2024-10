Görme engelli sporseverler için geliştirilen Field of Vision, dokunsal geri bildirimle maçları takip etmeyi ve heyecanı hissetmeyi sağlıyor.

Dublin merkezli bir girişim olan Field of Vision, görme engelli spor hayranlarının stadyumlarda maçları daha iyi takip edebilmelerini sağlayan bir cihaz geliştirdi. Field of Vision adlı bu cihaz, kullanıcıların sadece dinlemekle kalmayıp maçın heyecanını da hissetmelerini sağlıyor.

Field of Vision’ın kurucu ortaklarından David Deneher, cihazın spor hayranlarını oyunun bir parçası gibi hissettirdiğini belirtti. Bu girişim Covid-19 karantinası sırasında üç arkadaş tarafından kuruldu ve kısa sürede büyük ilgi gördü.

Kabartmalı tablet ve manyetik halka ile maçlar takip edilebilecek

Field of Vision, görme engelli ve kısmen görme engelli spor hayranları için tasarlanmış, elde taşınabilir ve dokunsal geri bildirim sağlayan bir cihaz. Stadyumlardaki özel kameralar aracılığıyla maçı takip ederek, yapay zekâ kullanarak önemli anları algılıyor. Algıladığı bilgileri kullanıcıya titreşimlerle iletebiliyor. Kullanıcılar cihazın üzerinde bulunan manyetik halka sayesinde, maçın anlık durumunu hissedebiliyor.

Cihazın üzerinde yer alan küçük, kabartmalı spor sahası şeklindeki tablet, yaklaşık yarım saniye içinde maçın durumunu kullanıcıya aktarabilme özelliğine sahip. Kullanıcılar parmağını bu tablet üzerinde hareket ettirerek topun yerini ve maçtaki önemli olayları hissedebilecekler. Ayrıca cihazda bulunan kulaklık girişi sayesinde, stadyumdaki sesli betimlemeyi de dinleyebilebilecekler.

Görme engelli izleyicilere maçları anlatan kulüp gönüllüleri ile birlikte cihazın test edilmesi, olumlu geri bildirimler alınmasına yol açtı. Field of Vision, Manchester City’nin Etihad Stadyumu ve Melbourne’daki Marvel Stadyumu gibi büyük stadyumlarda prototip testleri gerçekleştirdi ve cihazın spor deneyimini önemli ölçüde geliştirdiğini kanıtladı. Field of Vision, Avrupa’nın büyük futbol liglerine ve ABD pazarlarına açılmayı planlıyor. Field of Vision cihazı, görme engelli spor hayranlarına stadyumlardaki maçları hissetme ve daha aktif bir şekilde katılma imkanı sunarak, spor deneyimini herkes için daha erişilebilir hale getiriyor.