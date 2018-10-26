Görünce Şaşkına Döneceğiniz, 2018 Yılına Ait En İyi Uzay Fotoğrafları

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'Yılın En İyi Astronomi Fotoğrafçısı' yarışmasının sonuçları belli oldu. Kazanan fotoğraflar nefesinizi kesecek.

Greenwich Gözlemevi’nin düzenlediği 'Yılın En İyi Astronomi Fotoğrafçısı' yarışması 10 yıldır devam ediyor. 2018 yılında ise yarışmaya katılan fotoğrafçı sayısı 4.200’ü buldu. Jüri üyeleri “İnsanlar ve Uzay”, “Auroralar”, “Galaksiler”, “Ay” ve “Güneş” kategorilerinden en iyi fotoğrafları seçtiler.
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Fotoğrafların hepsi birbirinden ilgi çekici ve başarılı görünüyor olsa da jüri en iyi fotoğraflar konusunda zorlu kararlar alarak birincileri seçti. Şimdi arkanıza yaslanın ve güzel bir müzik açıp fotoğrafların büyüsüne kapılın.

"Krater Vadisi..." DAVY VAN DER HOEVEN

"Aurora" MIKKEL BEITER​

"Castlerigg Stone Circle" MATTHEW JAMES TURNER

"Galaksinin reveransı" TIANHONG LI

"Bir güz sabahı..." FABIAN DALPIAZ

"Gezegenlerin geçit töreni" MARTIN LEWIS

"Nebula" MARIO COGO

"Ruhun seyahati" BRAD GOLDPAINT
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Kaynak : https://mashable.com/feature/best-space-photos-2018/#r9ZkmKR1xmqz
Etiketler: uzay, fotoğraf yarışması
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