Fotoğraflarda Gözlükteki Yansımayı Photoshop’la Kaldırma

Gözlük kullanan insanların fotoğraf çekilirken rahatsız oldukları konulardan gözlük yansımalarını kaldırmak için Photoshop kullanılabiliyor. PIXimperfect YouTube kanalında yayınlanan bir video, gözlüklerdeki yansımadan Photoshop aracılığıyla nasıl kurtulabileceğinizi basit bir şekilde anlatıyor.

Gözlük kullanan insanların fotoğraflarda canının sıkan şeylerden biri de gözlüklerde meydana gelen yansıma olabilir. Gözlüklerdeki yansıma nedeniyle fotoğrafı çekilen kişinin gözleri görülemeyebiliyor. Bu da fotoğrafın kompozisyonunu bozuyor.

Fotoğraflardaki gözlük yansıması sorununun çözümünü, PIXimperfect YouTube kanalından Unmesh Dinda anlattı. Dinda, gözlükteki yansımayı Photoshopla yok etmenin yolunu, basit bir şekilde anlattı.

Dinda’nın videonun başında anlattığı gibi eğer fotoğrafta yansıma nedeniyle gözleriniz hiç görünmüyorsa, yansımayı yok ederek gözleri ortaya çıkarmanın bir yolu olmayabilir. Yansımadan kurtulup gözleri ortaya çıkarmak için ayrıntılara ihtiyaç var. Böyle bir sorundan kaçınmanın en kesin yolu, aynı fotoğrafı gözlükler olmadan çekmek ve fotoğrafları birleştirmek.

Gözlük olmadan fotoğraf çekmeyi unuttuysanız ancak çalışma için fotoğrafta yeteri kadar göz detayı varsa yansımayı kaldırarak gözlerinizi ortaya çıkarabilirsiniz. Videodaki yöntemi denediğinizde, elde ettiğiniz sonuçlar oldukça şaşırtıcı olabilir.

Unmesh Dinda’nın anlattığı yöntem dört aşamadan meydana geliyor. Gözlükteki yansımayı kaldırmak için ilk yapmanız gereken eğrilik düzeltme katmanıyla beraber Dodge ve Burn katmanlarını kullanmak. Daha sonra renk karışımı moduna ayarlanmış yeni bir katmanı renklendirerek rengi sabitlemeniz gerekiyor. İki tane daha eğrilik ayar katmanı kullanarak gözleri sabitledikten sona Düzeltme Fırçası’nı kullanarak ayrıntıları temizleyebilirsiniz.

Unmesh Dinda’nın anlattığı süreci adım adım uygulayarak gözlükteki yansımayı kaldırıp gözleri ortaya çıkarabilirsiniz. İşlem oldukça basit görünmekle beraber uygun olmayan fotoğraflarda zor ve başarısız olabilir. Bu nedenle fotoğraf çekerken gözlükleriniz olmadan da bir fotoğraf çekmeyi unutmayın.

Fotoğraflardaki gözlük yansımalarını kaldırma yönteminin anlatıldığı video: