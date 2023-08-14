Yapılan analizler, en popüler yapay zekâ araçları ChatGPT ve DALL-E'nin geliştiricisi OpenAI'nin iflas edebileceğini ortaya koydu. Zira şirket, ChatGPT için her gün tonla para harcıyor.

Son dönemlerde hayatımıza büyük oranda entegre olan ChatGPT ve DALL-E gibi yapay zekâ odaklı araçların geliştiricisi OpenAI ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Hazırlanan bir rapor, şirketin iflas riskiyle karşı karşıya olduğunu gözler önüne serdi. Zira şirket, kullanıcı kaybı yaşarken ChatGPT için devasa paralar harcamaya devam ediyor. Gelin hep birlikte detaylara bakalım.

İnternet siteleri ile ilgili anlamlı analizler sunan SimilarWeb'den alınan verilere göre OpenAI, Mayıs 2023'te aylık 2 milyar civarında aktif kullanıcıya sahipti. Ancak o günden bugüne kadar aktif kullanıcı sayısında istikrarlı bir düşüş var. Öyle ki OpenAI tarafından piyasaya sürülen yapay zekâ araçları, her ay yaklaşık 200 milyon kullanıcı kaybediyor. Temmuz ayı verilerine göre aktif kullanıcı sayısı, 1.5 milyar seviyesine kadar geriledi ki bu rakam, Mart 2023'ten bile düşük.

Kullanıcı sayısı üzerinden yapılan analizler, şirketin iflas edebileceğini gösteriyor!

Analytics India Magazine tarafından hazırlanan rapor, OpenAI aktif kullanıcı sayısındaki gerilemenin, şirketin sonunu getirebileceğini ortaya koyuyor. Yapılan araştırmaya göre OpenAI, ChatGPT'nin çalışabilmesi için günlük 700 bin dolar harcıyor. Bu para 18 milyon TL'ye denk geliyor ki aynı paraya 25 adet Fiat Egea alınabiliyor. Ancak şirket, şu an için bu gideri karşılayacak bir gelir kapısı bulamadı.

Yapılan araştırmalara göre ücretli API erişimleri OpenAI'ye yeterince kazandırmıyor. Analistler, geliştiricilerin API'leri geçici olarak kullandıklarını, kendilerine ait yapay zekâ araçlarını geliştirdikten sonra OpenAI'ye para ödemeyi bıraktıklarını söylüyor. Şirketin Microsoft tarafından yapılan 10 milyar dolarlık yatırım ile ayakta kaldığı düşünülüyor. İşte tüm bunlar, OpenAI için tehlike çanlarının çaldığını gözler önüne seriyor.

2024 yılında OpenAI'nin iflasını duyabiliriz!

Analytics India Magazine'in raporuna göre OpenAI içinde bulunduğu durumdan kurtulmazsa, 2024 yılı içerisinde iflas edecek. Ya da içinde bulunduğu durumdan kurtulmak için bir şirketin bünyesine geçecek. Analistler, şirketin halka arz kartını da oynayabileceğini ancak bunun büyük olasılıkla başarısız olacağını ifade ediyorlar. Raporda, bir halka arzın başarılı olabilmesi için 10 yıl hizmet süresi ve en az 100 milyon dolarlık gelir sağlanmış olması gerektiğinin altı çiziliyor.

Rapor çarpıcı olsa da OpenAI'nin şu an için herhangi bir kaygı gütmediğini belirtelim. Çünkü şirket, 2023 yılı sonu için 200 milyon dolar, 2024 yılı sonu için tam 1 milyar dolarlık gelir sağlayacağını düşünüyor. Yıl sonu geldiğinde bu hedefin tutup tutmayacağını hep birlikte göreceğiz.