OpenAI, yoğun istek üzerine ChatGPT'nin yeni modeli GPT-4.1'i an itibarıyla ücretli kullanıcılar için kullanıma açtığını açıkladı.

OpenAI, en yeni yapay zekâ modeli GPT-4.1’i kullanıma sunduğunu açıkladı. An itibarıyla Plus kullanıcıları, ChatGPT'ye giderek sol üst kısımdaki model seçme ekranından GPT-4.1'i seçerek kullanmaya başlayabiliyor.

Yapılan açıklamaya göre artık ChatGPT Plus, Pro ve Team aboneleri, model seçicisindeki "daha fazla model" menüsünden GPT-4.1'e erişebilecek. Enterprise ve Edu kullanıcıları ise GPT-4.1 modeline önümüzdeki haftalarda ulaşabilecek.

Plus, Pro ve Team aboneleri GPT-4.1'i artık kullanabilir

Ücretsiz kullanıcılar için de önemli bir değişiklik var. GPT-4o mini'nin yerini artık GPT-4.1 mini alıyor ancak GPT-4o, ücretsiz kullanıcılar için varsayılan model olmayı sürdürecek. Kullanım limitine ulaşıldığında ise sistem otomatik olarak GPT-4.1 mini'ye geçiş yapacak.

OpenAI, geçen ay GPT-4.1’i tanıttığında bu modeli, "yapay zekanın pratik uygulamalarında ileriye doğru büyük bir adım" olarak tanımlamıştı. Kodlama, analiz ve uzun metinleri anlama gibi alanlarda geliştirici ihtiyaçlarına odaklanan GPT-4.1, akıllı sistemler ve gelişmiş yapay zekâ ajanları için önemli bir seçenek olacak.