Gran Turismo 7'nin 40 Dakikalık Oynanış Videosu

Sony, yalnızca Gran Turismo 7'yi gösterdiği State of Play etkinliğini gerçekleştirdi. Söz konusu etkinlikte, Gran Turismo 7'nin hem oynanış videosu paylaşıldı hem de teknik özelliklerine değinildi.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin 2022 yılındaki ilk State of Play etkinliğini düzenleyeceğinden bahsetmiştik. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre bu etkinlik yalnızca Gran Turismo 7 isimli araba yarışı oyununa odaklanacaktı. Bu etkinlik gerçekleşti ve Sony, Gran Turismo 7 ile ilgili yepyeni bilgiler açıkladı.

State of Play etkinliğinde yapılan açıklamalara göre Gran Turismo 7, lansman gününde 400 araç, 34 yarış lokasyonu ve 90 pist düzeni sunacak. Oyuncular, Gran Turismo 7'yi bölünmüş ekranda oynama imkanı yakalayacaklar. PlayStation 5 sahipleri, ışın izleme özelliği kapalı olduğunda 60, açık olduğunda ise 30 fps görüntü alacaklar. Üstelik DualSense, bu oyunda nasıl bir yüzeyde olunduğunu oyuncuya hissettirecek.

Gran Turismo 7, PlayStation 5'te böyle görünecek

Gran Turismo 7, oynanış konusunda da dikkat çeken özellikler sunacak. Örneğin oyuncular, bu oyunda aracı neredeyse tamamen özelleştirebilecekler. Ayrıca oyunda yer alan araçların tarihi ile ilgili bilgiler de edinilebilecek. Oyun, her araç için özel hedeflerin sunulduğu "Cafe" isimli bir moda sahip olacak. Bu sayede yalnızca yarışmanın ötesinde aktiviteler de yapılmış olacak.

Sony, State of Play etkinliğinde Gran Turismo'yla ilgili 2 müzik modu tanıttı. Bunlardan bir tanesi, Music Replays olarak isimlendiriliyor. Bu özellik ile oyundaki müzikler, kaydedilen bir yarış için oluşturulan videoya eklenebilecek. Böylelikle oyuncular, yarıştıktan sonra bu müzikler eşliğinde yarışlarının tekrarını izleyebilecekler. Gran Turismo 7, yarış tekrarında kamera açılarını kendi oluşturacak.

Gran Turismo 7'de yer alan bir diğer müzik özelliği ise Music Rally. Bu özellik, oyun oynarken müzik dinlemeyi seven oyuncuların ilgisini çekecek gibi görünüyor. Zira bu özellik sayesinde yarışla birlikte müzik başlayacak. Oyuncu, müziğin belirli bir yerine geldiğinde ise pistteki kontrol noktasından geçmeye çalışacak. Özelliğin oyunculara nasıl bir deneyim yaşatacağı, Gran Turismo 7'nin piyasaya sürülmesiyle anlaşılacak.

Gran Turismo 7, 4 Mart 2022'de PlayStation 5 ve PlayStation 4 için piyasaya sürülecek. Oyunun PlayStation 4 uyumlu versiyonunun fiyatı 599 TL, PlayStation 5 uyumlu versiyonunun fiyatı ise 699 TL olacak. Ekstra içerikler sunan Dijital Deluxe isimli özel sürümün fiyatı ise 869 TL olarak açıklandı. Dilerseniz artık sizleri, buraya kadar anlattığımız özelliklerin gösterildiği State of Play etkinliğinin videosu ile yalnız bırakalım.

Gran Turismo 7 oynanış videosu