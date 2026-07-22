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GTA Tarihinde Böylesi Görülmedi: GTA 3, Vice City ve San Andreas'i Bir Araya Getiren Mod Geliştirildi! [Video]

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Bir mod yapımcısı, ilginç bir şekilde GTA 3, Vice City ve San Andreas'i portallarla gezebildiğiniz bir mod geliştirdi.

GTA Tarihinde Böylesi Görülmedi: GTA 3, Vice City ve San Andreas'i Bir Araya Getiren Mod Geliştirildi! [Video]
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

GTA serisinde binbir farklı çeşit mod gördük desek yalan olmaz ama böylesini iddia ediyoruz ki ilk defa görüyorsunuz.

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Çılgın bir mod geliştiricisi olan Dryxio, GTA 3, Vice City ve San Andreas'ı kelimenin tam anlamıyla birbirine bağlamayı başardı.

Grove Street’ten Vice City’ye portal

Sistem oldukça basit ama bir o kadar da akıl almaz çalışıyor. CJ ile Los Santos’un göbeğindeki Grove Street’te yürürken karşınıza çıkan bir geçitten geçiyorsunuz ve bam! Bir anda kendinizi Liberty City’de Claude olarak veya Vice City’nin güneşli sokaklarında Tommy Vercetti olarak buluyorsunuz.

Hatta iş öyle bir boyuta geldi ki, Los Santos’ta sürdüğünüz bir arabayla gaza basıp portalın içine dalarak kendinizi doğrudan Vice City sahillerinde bulabiliyorsunuz. Farklı fizik kurallarına ve araç kodlarına sahip üç ayrı oyunu tek bir sistemde sorunsuz çalıştırmak tam anlamıyla bir mühendislik harikası.

Rockstar Games’in yıllar önce fiyaskoyla remaster ettiği "Trilogy" faciasını düşündüğümüzde, nostaljik GTA serisine yapılmış bu dokunuşun bir oyun stüdyosundan değil, evinde takılan bağımsız bir mod geliştiricisinden gelmesi hiç şaşırtıcı değil.

Umarız Rockstar ve Take-Two yetkilileri her zamanki gibi bu efsanevi projeyi yayından kaldırtmaz...

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