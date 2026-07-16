[Temmuz 2026] 10 Bin TL Değerindeki 7 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor

Sony'nin Temmuz ayında PlayStation Plus abonelerinin erişebileceği oyun kütüphanesine ekleyeceği yeni oyunlar açıklandı.

Sony, PlayStation Plus kütüphanesine her ay yepyeni oyunlar eklediği gibi aynı zamanda birbirinden farklı oyunları da ücretsiz olarak dağıtıyor. Temmuz ayında PlayStation Plus aboneleri için kütüphaneye eklenecek yeni oyunlar da bugün ortaya çıktı.

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Temmuz ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlara baktığımızda en dikkat çekeni elbette Avatar: Frontiers of Pandora. Ubisoft oyunlarını sevenlerin bu oyunu da oynamasını mutlaka tavsiye ediyoruz.

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PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek yeni oyunlar

Oyun Platform Normal Fiyatı Avatar: Frontiers of Pandora PS5 1.049 TL Rise of the Ronin PS5 3.449 TL Firefighting Simulator: Ignite PS5 1.749 TL Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind PS4, PS5 1.499 TL Dying Light PS5 875 TL Citizen Sleeper 2: Starward Vector PS5 1.079 TL Snow Bros. Wonderland PS5 1.049 TL

Listede yer alan oyunların tamamı, 21 Temmuz tarihinde PlayStation Plus kütüphanesindeki yerini alacak.