[Temmuz 2026] 10 Bin TL Değerindeki 7 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor

Sony, PlayStation Plus kütüphanesine her ay yepyeni oyunlar eklediği gibi aynı zamanda birbirinden farklı oyunları da ücretsiz olarak dağıtıyor. Temmuz ayında PlayStation Plus aboneleri için kütüphaneye eklenecek yeni oyunlar da bugün ortaya çıktı.
Temmuz ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlara baktığımızda en dikkat çekeni elbette Avatar: Frontiers of Pandora. Ubisoft oyunlarını sevenlerin bu oyunu da oynamasını mutlaka tavsiye ediyoruz.
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PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek yeni oyunlar
|Oyun
|Platform
|Normal Fiyatı
|Avatar: Frontiers of Pandora
|PS5
|1.049 TL
|Rise of the Ronin
|PS5
|3.449 TL
|Firefighting Simulator: Ignite
|PS5
|1.749 TL
|Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind
|PS4, PS5
|1.499 TL
|Dying Light
|PS5
|875 TL
|Citizen Sleeper 2: Starward Vector
|PS5
|1.079 TL
|Snow Bros. Wonderland
|PS5
|1.049 TL
Listede yer alan oyunların tamamı, 21 Temmuz tarihinde PlayStation Plus kütüphanesindeki yerini alacak.