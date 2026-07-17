Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Minecraft'ın Android ve iOS Fiyatı Kalıcı Olarak Düşürüldü: İşte Yeni Fiyatı!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Dünyanın en çok satan oyunlarından Minecraft, mobil platformlar için Türkiye'de artık çok daha uygun fiyata erişilebilir durumda.

Minecraft'ın Android ve iOS Fiyatı Kalıcı Olarak Düşürüldü: İşte Yeni Fiyatı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en çok satan oyunlarından biri olan Minecraft, mobil platformlarda oyunseverlerin yüzünü güldürecek büyük bir adım attı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Mobil oyun fiyatlarının küresel ve yerel düzeyde sürekli yükseldiği bu dönemde, Minecraft'ın fiyat etiketinde kalıcı bir düzenlemeye gidildi. Alınan kararla birlikte yapım, hem Android hem de iOS mağazalarında oldukça erişilebilir bir seviyeye çekildi ve fiyatı artık 89,99 TL olarak belirlenmiş durumda.

İçerikten Görseller

Minecraft'ın Android ve iOS Fiyatı Kalıcı Olarak Düşürüldü: İşte Yeni Fiyatı!
2

Minecraft'ın mobil fiyatı kalıcı olarak 89,99 TL oldu

2

Minecraft'ın Google Play Store ve iOS App Store üzerindeki resmî satış fiyatının neden 89,99 TL'ye çekildiğine dair bilgi yok.

Daha önce daha yüksek fiyatlardan satılan yapım, artık daha erişilebilir bir fiyata sahip. Üstelik kampanya veya geçici bir indirim olmaksızın, bu fiyatın kalıcı olarak belirlenmiş olması oyuncuların diledikleri zaman bu fiyattan oyuna sahip olabilmelerinin önünü açıyor.

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Otokoç'ta sana özel sıfır araç finansman teklifleri için formu doldur!

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

GTA 6'nın Kutulu Sürümü Türkiye'de Satışa Açıldı: İşte Fiyatı!

GTA 6'nın Kutulu Sürümü Türkiye'de Satışa Açıldı: İşte Fiyatı!

470 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

470 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

GTA 6, Tuhaf Bir Kriter Yerine Getirilmediği Sürece Milyonlarca Kişi İçin "Oynanamaz" Olacak

GTA 6, Tuhaf Bir Kriter Yerine Getirilmediği Sürece Milyonlarca Kişi İçin "Oynanamaz" Olacak

PlayStation Store Yaz İndirimi başladı: Fiyatlar Yüzde 75 Düştü!

PlayStation Store Yaz İndirimi başladı: Fiyatlar Yüzde 75 Düştü!

Şaka Gibi Ama Gerçek: Bir Gün Aradan Sonra Assassin's Creed Black Flag Resynced'ın Fiyatı Zamlandı

Şaka Gibi Ama Gerçek: Bir Gün Aradan Sonra Assassin's Creed Black Flag Resynced'ın Fiyatı Zamlandı

GTA 5 Hileleri: Oyunda Tüm Dengeleri Bozan 25 Şahane GTA 5 Şifresi

GTA 5 Hileleri: Oyunda Tüm Dengeleri Bozan 25 Şahane GTA 5 Şifresi

[9-16 Temmuz] Toplam Değeri 658 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

[9-16 Temmuz] Toplam Değeri 658 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

GTA 6 Ultimate ve Standart Sürüm Karşılaştırması: Ultimate Almaya Değer mi?

GTA 6 Ultimate ve Standart Sürüm Karşılaştırması: Ultimate Almaya Değer mi?

Minecraft Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Volkswagen Küçülmeye Gidiyor: İşte Fişi Çekilecek 7 Model

Volkswagen Küçülmeye Gidiyor: İşte Fişi Çekilecek 7 Model

470 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

470 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Mercedes Tekerleklerindeki Mühendislik Harikası Detay: Boşuna ‘Yıldız’ Olmamış!

Mercedes Tekerleklerindeki Mühendislik Harikası Detay: Boşuna ‘Yıldız’ Olmamış!

Google'ın Merakla Beklenen Özelliği Gemini Spark, Türkiye'de Kullanıma Sunuldu

Google'ın Merakla Beklenen Özelliği Gemini Spark, Türkiye'de Kullanıma Sunuldu

Daha Yeni Makyajlanan Renault Megane Alınır mı? Artısı ve Eksisiyle, Fiyatı ve Özellikleriyle Cevaplıyoruz!

Daha Yeni Makyajlanan Renault Megane Alınır mı? Artısı ve Eksisiyle, Fiyatı ve Özellikleriyle Cevaplıyoruz!

PlayStation Store Yaz İndirimi başladı: Fiyatlar Yüzde 75 Düştü!

PlayStation Store Yaz İndirimi başladı: Fiyatlar Yüzde 75 Düştü!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com