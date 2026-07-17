Minecraft'ın Android ve iOS Fiyatı Kalıcı Olarak Düşürüldü: İşte Yeni Fiyatı!

Dünyanın en çok satan oyunlarından Minecraft, mobil platformlar için Türkiye'de artık çok daha uygun fiyata erişilebilir durumda.

Dünyanın en çok satan oyunlarından biri olan Minecraft, mobil platformlarda oyunseverlerin yüzünü güldürecek büyük bir adım attı.

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Mobil oyun fiyatlarının küresel ve yerel düzeyde sürekli yükseldiği bu dönemde, Minecraft'ın fiyat etiketinde kalıcı bir düzenlemeye gidildi. Alınan kararla birlikte yapım, hem Android hem de iOS mağazalarında oldukça erişilebilir bir seviyeye çekildi ve fiyatı artık 89,99 TL olarak belirlenmiş durumda.

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Minecraft'ın mobil fiyatı kalıcı olarak 89,99 TL oldu

Minecraft'ın Google Play Store ve iOS App Store üzerindeki resmî satış fiyatının neden 89,99 TL'ye çekildiğine dair bilgi yok.

Daha önce daha yüksek fiyatlardan satılan yapım, artık daha erişilebilir bir fiyata sahip. Üstelik kampanya veya geçici bir indirim olmaksızın, bu fiyatın kalıcı olarak belirlenmiş olması oyuncuların diledikleri zaman bu fiyattan oyuna sahip olabilmelerinin önünü açıyor.