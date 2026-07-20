GTA 5 görev bulamıyorum sorunu, hikâyede ilerleyemeyen oyuncuların en sık karşılaştığı problemlerden biri. Bu içerikte görevlerin neden görünmediğini, hikâyenin hangi durumlarda durduğunu ve yeni görevleri açmak için uygulayabileceğiniz çözüm yöntemlerini ele alıyoruz.

GTA 5'te uzun süre şehirde dolaşmanıza rağmen haritada yeni görev simgesi görünmüyorsa veya hikâye ilerlemiyorsa bunun birçok sebebi olabilir. Rockstar Games, görev sistemini üç farklı ana karakter üzerine kurduğu için bazı görevlerin açılması belirli koşulların yerine getirilmesine bağlıdır. Oyunun ilerlemediğini düşündüğünüz birçok durumda aslında farklı bir karaktere geçmeniz veya belirli bir olayı tetiklemeniz gerekir.

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Görevlerin görünmemesi bazen telefon aramalarından, bazen karakter değişiminden, bazen de tamamlanmayı bekleyen yan görevlerden kaynaklanabilir. Mod kullanan oyuncular veya bozuk kayıt dosyalarıyla devam eden kullanıcılar da benzer sorunlarla karşılaşabilir.

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Görevler neden kaybolur?

GTA 5'in görev sistemi, serinin önceki oyunlarına göre daha dinamik çalışıyor. Hikâyenin belirli bölümlerinde görevler hemen açılırken bazı görevler için oyun içindeki belirli olayların gerçekleşmesi gerekiyor. Haritada uzun süre görev simgesi görünmemesi oyunun hata verdiği anlamına gelmez.

Görevlerin görünmemesinin en yaygın nedenlerden biri karakter geçişleri. GTA 5'in ana hikâyesi Franklin, Michael ve Trevor arasında sürekli geçiş yapılarak ilerliyor. Uzun süre yalnızca tek karakterle oynamaya devam ederseniz bazı görev zincirleri tetiklenmeyebilir. Rockstar, oyuncunun üç karakteri de aktif olarak kullanmasını hedeflediği için hikâyenin ilerleyişi buna göre şekilleniyor.

Telefon aramaları da görev sisteminin önemli bir parçası. Bazı ana görevler yalnızca Lester, Dave, Ron veya diğer karakterlerden gelen telefon aramalarının ardından aktif hâle geliyor. Görev tamamlandıktan hemen sonra yeni görev beklemek yerine şehirde biraz dolaşmanız veya oyun içinde zaman geçirmeniz gerekebilir. Harita üzerinde yanlış filtre seçildiğinde görev simgeleri görünmeyebilir. Henüz tamamlanmamış Strangers & Freaks görevleri veya hazırlık görevleri de ana hikâyenin ilerleyişini etkileyebilir.

Bu nedenle görevlerin kaybolduğunu düşündüğünüzde ilk olarak oyunun doğal ilerleyişi içinde beklemeniz gereken bir bölümde olup olmadığınızı değerlendirmek gerekir.

Önce bunları kontrol edin

Yeni görev görünmüyorsa oyunu yeniden kurmadan önce birkaç temel kontrol yapmak büyük önem taşıyor. Kullanıcıların önemli bir bölümü bu adımları uyguladıktan sonra hikâyenin kaldığı yerden devam ettiğini fark ediyor.

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İlk olarak üç ana karakter arasında geçiş yapın. Karakter değiştirdikten sonra haritayı yeniden kontrol edin. Bazı görevler yalnızca belirli karakter aktifken görünür hâle geliyor. Ardından telefonunuzu açarak cevapsız arama veya kısa mesaj olup olmadığını inceleyin. Hikâyedeki birçok görev telefon üzerinden başlatıldığı için bu ayrıntı gözden kaçabiliyor.

Kontrol etmeniz gereken diğer noktalar şunlardır:

Franklin, Michael ve Trevor arasında geçiş yapın.

Telefon mesajlarını ve cevapsız aramaları kontrol edin.

Güvenli evde uyuyarak oyun zamanını ilerletin.

Harita filtrelerinin varsayılan ayarlarda olduğundan emin olun.

Haritadaki mevcut görev simgelerini tamamlayın.

Oyunu yeniden başlatıp kayıt dosyasını tekrar yükleyin.

Kullandığınız modları geçici olarak devre dışı bırakın.

Oyun içinde birkaç dakika araç kullanmak veya farklı bölgelerde dolaşmak da yeni görevlerin tetiklenmesini sağlayabilir. Rockstar bazı görevleri anlık olarak değil, belirli bir süre geçtikten sonra aktif hâle getiriyor.

Karakter değiştirdiniz mi?

GTA 5'i diğer Grand Theft Auto oyunlarından ayıran en büyük yeniliklerden biri üç ana karakter sistemi. Hikâye boyunca Franklin, Michael ve Trevor arasında sürekli geçiş yapılıyor. Bu yapı yalnızca oynanışı çeşitlendirmek için değil, görev sistemini şekillendirmek için de kullanılıyor.

Oyuncuların sık yaptığı hatalardan biri uzun süre yalnızca tek karakterle devam etmek. Örneğin Franklin ile şehirde dolaşırken aslında Michael veya Trevor tarafında açılmış bir görev sizi bekliyor olabilir. Bu durumda harita boş görünür ve hikâye ilerlemiyormuş gibi hissedilir.

Bazı görevler yalnızca belirli karakter aktifken tetikleniyor. Büyük soygun görevlerinden önce hazırlık görevlerinin tamamlanması ve tüm karakterlerin hikâyede belirli noktaya ulaşması gerekiyor. Eğer bu zincirin bir halkası eksik kalırsa yeni görev simgesi görünmeyebilir.

Karakter değişikliği yaptıktan sonra yalnızca haritaya bakmak yeterli değildir. Yeni karakterin telefonunu kontrol etmek, gelen mesajları okumak ve kısa süre şehirde dolaşmak da önem taşır. Bazı görevler karakter değiştirildikten hemen sonra değil, birkaç dakika içinde telefon aramasıyla başlatılıyor.

Bu nedenle GTA 5'te görev bulamama sorunu yaşayan oyuncuların ilk yapması gereken işlemlerden biri üç karakteri de sırayla kontrol etmek olmalıdır. Pek çok durumda hikâyenin ilerlemesini sağlayan detay tam da burada gizlidir.

Telefon ve harita detayı

GTA 5'te görevlerin önemli bir bölümü doğrudan haritada görünmez. Bazı görevler önce bir telefon araması, kısa mesaj veya oyun içindeki belirli bir olayla tetiklenir. Bu nedenle haritada herhangi bir görev simgesi görememeniz, hikâyenin tamamen durduğu anlamına gelmez.

En sık karşılaşılan durumlardan biri, karakterlerden gelecek telefon aramasını beklememektir. Lester, Ron, Martin Madrazo ve diğer karakterler hikâyenin belirli noktalarında sizi arayarak yeni görevi başlatır. Görevi tamamladıktan hemen sonra yeni simgenin görünmesini beklemek yerine oyun içinde biraz zaman geçirmek gerekir. Güvenli evde uyumak veya şehirde dolaşmak bu süreci hızlandırabilir.

Harita filtreleri de kontrol edilmelidir. Yanlış filtre seçildiğinde görev simgeleri gizlenebilir ve oyuncu haritanın tamamen boş olduğunu düşünebilir. Harita ekranındaki filtre ayarlarını varsayılana döndürmek çoğu zaman bu sorunu ortadan kaldırır.

Story Mode ile GTA Online'ın karıştırılması da zaman zaman kafa karışıklığı yaratıyor. Story Mode görevleri yalnızca tek oyunculu hikâyede ilerler. GTA Online'a geçildiğinde bu görevler görünmez. Yanlışlıkla çevrim içi moda geçtiyseniz ana hikâye görevlerini görememeniz normaldir.

Bilgisayar oyuncuları için mod kullanımı da önemli bir ayrıntıdır. ScriptHookV ve benzeri eklentiler veya görev sistemine müdahale eden modlar bazı kayıt dosyalarında görev tetikleyicilerini bozabilir. Sorun mod kurulumundan sonra başladıysa modları kaldırarak temiz bir oyunla tekrar deneme yapmak faydalı olacaktır.

Görevler nasıl geri gelir?

Yukarıdaki kontrolleri yaptıktan sonra görevler hâlâ görünmüyorsa biraz daha kapsamlı bir inceleme yapmak gerekir. Çoğu durumda sorun kayıt dosyasından değil, eksik kalan bir hikâye adımından kaynaklanır. Ancak bozuk kayıt dosyaları veya eksik oyun dosyaları da ihtimaller arasında yer alır.

İlk olarak daha eski bir kayıt dosyanız varsa onu açarak aynı noktaya tekrar gelmeyi deneyin. Eğer eski kayıtta görevler normal şekilde görünüyorsa mevcut kayıt dosyasında bir bozulma yaşanmış olabilir. Steam, Epic Games veya Rockstar Games Launcher üzerinden oyun dosyalarının doğruluğunu kontrol etmek de eksik veya bozuk dosyaların yeniden indirilmesini sağlar.

Mod kullanan oyuncuların tüm modları kaldırarak oyunu orijinal hâline döndürmesi önerilir. Görev tetikleyicilerini değiştiren script'ler veya eski sürüm modları, yeni GTA 5 güncellemeleriyle uyumsuz çalışabilir. Bu durumda görevler tamamen kaybolabilir veya hiç başlamayabilir.

Görevlerin yeniden görünmesi için şu önerileri uygulayabilirsiniz:

Üç karakteri de sırayla kontrol edin.

Güvenli evde uyuyarak oyun zamanını ilerletin.

Telefon aramalarını ve mesajları takip edin.

Harita filtrelerini sıfırlayın.

Modları devre dışı bırakın.

Oyun dosyalarının bütünlüğünü doğrulayın.

Gerekirse daha eski bir kayıt dosyasına dönün.

Bu adımların ardından görevler hâlâ görünmüyorsa kayıt dosyanız ciddi şekilde zarar görmüş olabilir. Böyle durumlarda yeni bir oyun başlatmak son seçenek olarak değerlendirilebilir. Neyse ki bu senaryo oldukça nadir yaşanır ve oyuncuların büyük bölümü yukarıdaki kontrollerden biriyle hikâyeyi kaldığı yerden devam ettirebilir. GTA 5 oynarken görevlerin kaybolması veya hikâyenin ilerlememesi sorunuyla karşılaştınız mı? Sorunu hangi yöntemle çözdünüz?