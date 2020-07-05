GTA 5 İndirme ve Kurulum Nasıl Yapılır?

Her oyuncunun en az bir kere oynadığı GTA serisinin son oyunu GTA 5’i oynamak için indirme ve kurulum adımlarını yapmak zorlayıcı olabilir. Rockstar Games, Steam ve Epic Games’te bulabileceğiniz GTA 5’i bilgisayarınızda çalıştırabilmeniz için yapmanız gereken indirme ve kurulum işlemlerini sizler için anlatıyoruz.

Oyunları internetten indirme ve kurulum yapma imkanı tanıyan Steam ve Epic Games dijital oyun dağıtım şirketlerinde, oynarken içerisinde istediğimiz zaman istediğimiz yere gidebileceğimiz, istediğimiz hareketleri gerçekleştirebileceğimiz açık dünya oyunları fazlasıyla beğeniliyor. Bu tür oyunların oyuncular üzerinde bir kısıtlama veya senaryoya bağlı kalma zorunluluğu olmaması, oyuncuların daha özgür bir deneyim yaşayabilmelerine olanak tanıyor.

Sahip olduğu senaryonun yanında serbest bir dünyada gezinti sunan oyunların başını çeken Rockstar Games’e ait GTA (Grand Theft Auto) serisinin en güncel oyunu GTA 5, bu konuda fazlasıyla ilgi görüyor. GTA 5’in mümkün kıldığı bu serbestlik, oyunun arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz çevrim içi özelliğinin bulunmasıyla daha da cazip hâle geliyor. Rockstar Games tarafından üretilen GTA 5’i oynamaya karar verdiyseniz GTA 5 indirme ve kurulum işlemlerinin nasıl gerçekleşeceğine gelin beraber göz atalım.

GTA 5’e ulaşabileceğiniz platformlar:

Steam

Epic Games

Rockstar Games

GTA 5’e sahip olmak, sonrasında ise indirme ve kurulum işlemlerini gerçekleştirmek için tek bir yere bağlı değilsiniz. Bunun için 3 farklı platformdan dilediğinizi tercih edebilirsiniz. Dijital oyun dağıtım platformlarından adım adım bir GTA 5’e nasıl sahip olacağınızı anlatacağımız rehberimiz burada başlıyor.

GTA 5 Steam’den nasıl indirilir?

İnternetten oyun satın almak denince akla gelen ilk isim olan Steam, 2003'ten beri dijital oyun dağıtım sektöründe bulunmasıyla bu alanda en güvenilir şirketler arasında yer alıyor. GTA 5 indirme ve kurulum işlemlerini rahatlıkla gerçekleştirebilmenize olanak tanımasıyla GTA 5'e Steam üzerinden sahip olabilmek için takip etmeniz gereken adımlar ise şu şekilde:

Hâlihazırda Steam’e üye iseniz ve bilgisayarınızda Steam yüklü ise 4. adımdan devam edebilirsiniz.

Adım #1: Buradan Steam’e gidin, ortadaki “Steam’e katılın” butonuna tıklayın,

Buradan Steam’e gidin, ortadaki “Steam’e katılın” butonuna tıklayın, Adım #2: Steam’e kayıt olduktan sonra buradan Steam istemcisini indirin,

Steam’e kayıt olduktan sonra buradan Steam istemcisini indirin, Adım #3: Steam istemcisini bilgisayarınıza kurun, açın ve hesabınızla giriş yapın,

Steam istemcisini bilgisayarınıza kurun, açın ve hesabınızla giriş yapın, Adım #4: İstemci’den Mağaza sekmesine tıklayın ve arama bölümüne “GTA 5” yazarak oyunun sayfasına gidin,

İstemci’den Mağaza sekmesine tıklayın ve arama bölümüne yazarak oyunun sayfasına gidin, Adım #5: Oyun sayfasında “Sepete Ekle” butonuna tıklayın,

Oyun sayfasında “Sepete Ekle” butonuna tıklayın, Adım #6: Sepetinize gidip “Kendim için satın al“ dedikten sonra kartınız ile ödeme yapın,

Sepetinize gidip “Kendim için satın al“ dedikten sonra kartınız ile ödeme yapın, Adım #7: Kütüphane bölümüne gelerek GTA 5’in sayfasını açın, “Yükle” butonuna tıklayın, Alta bulunan “İndirmeler“ butonuna tıklayarak indirmenizin ne durumda olduğunu görüntüleyebilirsiniz.

Kütüphane bölümüne gelerek GTA 5’in sayfasını açın, butonuna tıklayın, Adım #8: İndirme işlemi bittiğinde “Oyna” butonu ile oyuna giriş yapın.

Adım #1: Steam’e gidin, ortadaki “Steam’e katılın” butonuna tıklayın.

Steam'e üye değil iseniz buradan Steam'e gidin ve "Steam'e Katılın" butonuna tıklayın. E-posta adresinizi girin, doğrulama e-postasındaki bağlantıya tıklayın, gerekli bilgileri girmeye devam edin ve kayıt işleminizi tamamlayın.

Adım #2: Steam’e kayıt olduktan sonra Steam istemcisini indirin.

GTA 5 indirme ve kurulum gerçekleştirebilmek için öncelikle Steam'in istemcisine sahip olmanız gerekiyor. Buradan Steam istemcisini indirebileceğiniz sayfaya gidin ve "Steam'i Yükleyin" butonuna tıklayın.

Adım #3: Steam istemcisini bilgisayarınıza kurun, açın ve hesabınızla giriş yapın.

İndirdiğiniz Steam kurulum dosyasına tıklayın ve kurulum işlemini gerçekleştirin. Karşınıza gelen Steam Girişi penceresinde kayıt olurken belirlediğiniz kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.

Adım #4: İstemci’den Mağaza sekmesine tıklayın ve arama bölümüne “GTA 5” yazarak oyunun sayfasına gidin.

Steam istemcisinin sol üst tarafında bulunan Mağaza sekmesine tıklayın ve sağ üstteki arama yerine GTA 5 yazın. Çıkan sonuçlardan Grand Theft Auto V'e tıklayarak oyunun sayfasına gidin.

Adım #5: Oyun sayfasında “Sepete Ekle” butonuna tıklayın.

GTA 5'in sayfasına gittiğinizde oyunu satın alıp indirme ve kurulum işlemlerini gerçekleştirebilmek için "Sepete Ekle" butonuna tıklayın.

Adım #6: Sepetinize gidip “Kendim için satın al“ dedikten sonra kartınız ile ödeme yapın.

Sepete Ekle butonuna tıkladığınızda sepetinize yönlendirileceksiniz. Burada "Kendim için satın al" butonuna tıklayın. Açılan ekranda ödeme bilgilerinizi girin ve satın alma işlemini tamamlayın.

Adım #7: Kütüphane bölümüne gelerek GTA 5’in sayfasını açın, “Yükle” butonuna tıklayın.

Steam istemcisinin sol üstünde bulunan Kütüphane sekmesine tıklayın. İstemcinin sol tarafındaki listeden Grand Theft Auto V'i seçin ve ekranda beliren "Yükle" butonuna tıklayın.

Adım #8: İndirme işlemi bittiğinde “Oyna” butonu ile oyuna giriş yapın.

İndirme işleminiz tamamlandığında Kütüphane bölümüne gidin ve Grand Theft Auto V'i seçin. Daha sonra ekranda beliren "Oyna" butonuyla oyuna giriş yapabilirsiniz.

Yukarıdaki adımları takip ettiğinizde Steam’e üye olup Steam’i indirip GTA 5’i satın aldıktan sonra GTA 5 indirme ve kurulum işlemlerini başarıyla tamamlamış olacaksınız. Artık GTA 5’i Steam üzerinden keyifle oynayabilirsiniz.

GTA 5 Epic Games’ten nasıl indirilir?

Steam'e rakip dijital oyun dağıtım şirketlerinden olan Epic Games, GTA 5 indirme ve kurulum işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz bir diğer platform olarak karşımıza çıkıyor. GTA 5'e Epic Games'ten sahip olabilmek için takip etmeniz gereken adımlar ise şu şekilde:

Hâlihazırda bir Epic Games kullanıcısı iseniz ve bilgisayarınızda Epic Games yüklü ise 4. adımdan devam edebilirsiniz.

Adım #1: Buradan Epic Games’e gidin, kaydınızı tamamlayın,

Buradan Epic Games’e gidin, kaydınızı tamamlayın, Adım #2: Epic Games’e kayıt olduktan sonra buradan internet sitesine gidin, sağ üstteki “Epic Games’i İndir” butonuyla istemcisini indirin,

Epic Games’e kayıt olduktan sonra buradan internet sitesine gidin, sağ üstteki “Epic Games’i İndir” butonuyla istemcisini indirin, Adım #3: Epic Games istemcisini kurun, açın ve hesabınıza giriş yapın,

Epic Games istemcisini kurun, açın ve hesabınıza giriş yapın, Adım #4: İstemci’den Mağaza sekmesine tıklayın​, arama yerine “Grand Theft Auto V“ yazarak oyuna ait sayfaya gidin,

İstemci’den Mağaza sekmesine tıklayın​, arama yerine yazarak oyuna ait sayfaya gidin, Adım #5: Oyunun sayfasında “Şimdi Satın Al“ butonuna tıklayın, “Ödeme Yap” butonuyla ödemeyi gerçekleştirin,

Oyunun sayfasında “Şimdi Satın Al“ butonuna tıklayın, “Ödeme Yap” butonuyla ödemeyi gerçekleştirin, Adım #6: Kütüphane bölümüne gidin ve GTA 5’in altındaki “Yükle” butonuna tıklayın, Sol altta bulunan “İndirmeler” bölümünden indirmenizin ne durumda olduğunu görüntüleyebilirsiniz.

Kütüphane bölümüne gidin ve GTA 5’in altındaki butonuna tıklayın, Adım #7: İndirme işlemi bittiğinde Epic Games’in Kütüphane bölümünden GTA 5’in altındaki “Başlat” butonu ile oyuna giriş yapın.

Adım #1: Epic Games’e gidin, kaydınızı tamamlayın.

GTA 5'e Epic Games'ten sahip olabilmek için yapmanız gereken ilk şey, Epic Games'e kayıt olmak. Buradan Epic Games'in kayıt sayfasına gidin ve dilediğiniz bir yöntem ile kaydınızı gerçekleştirin.

Adım #2: Epic Games’e kayıt olduktan sonra buradan internet sitesine gidin, sağ üstteki “Epic Games’i İndir” butonuyla istemcisini indirin.

Kayıt işleminizi tamamladıktan sonra buradan Epic Games'in internet sitesine gidin. Ekranın sağ üst kısmında bulunan "Epic Games'i İndir" butonuna tıklayın ve Epic Games'in istemcisini bilgisayarınıza indirin.

Adım #3: Epic Games istemcisini kurun, açın ve hesabınıza giriş yapın.

Epic Games'in istemcisinin kurulum işlemlerini gerçekleştirin. Oluşturduğunuz hesap ile Epic Games'e giriş yapın.

Adım #4: İstemciden Mağaza sekmesine tıklayın​, arama yerine “Grand Theft Auto V“ yazarak oyuna ait sayfaya gidin.

Epic Games istemcisinin sol tarafındaki listeden Mağaza bölümünü seçin. Ekranın sağ üst kısmında yer alan arama kutusuna "Grand Theft Auto V" yazın ve aratın. Çıkan sonuçlardan Grand Theft Auto V'i seçin.

Adım #5: Oyunun sayfasında “Şimdi Satın Al“ butonuna tıklayın, “Ödeme Yap” butonuyla ödemeyi gerçekleştirin.

GTA 5'in sayfasında bulunan "Şimdi Satın Al" butonuna tıklayın. Açılan pencerede gerekli ödeme bilgilerinizi girin ve "Ödeme Yap" butonuyla satın alma işlemini tamamlayın.

Adım #6: Kütüphane bölümüne gidin ve GTA 5’in altındaki “Yükle” butonuna tıklayın.

Epic Games istemcisinin sol tarafında bulunan menüden sahip olduğunuz oyunlarınızın yer aldığı Kütüphane bölümüne gidin. Burada Grand Theft Auto V'i bulun ve hemen altında yer alan "Yükle" butonuyla oyunun indirme sürecini başlatın.

Adım #7: İndirme işlemi bittiğinde Epic Games’in Kütüphane bölümünden GTA 5’in altındaki “Başlat” butonu ile oyuna giriş yapın.

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İndirme işlemi tamamlandığında Epic Games Kütüphanenizde bulunan Grand Theft Auto V'in altında "Başlat" butonu belirecek. Bu butona tıklayarak GTA 5'e giriş yapabilirsiniz.

Yukarıdaki adımları takip ettiğinizde Epic Games’e üye olup Epic Games’i indirip GTA 5’i satın aldıktan sonra GTA 5 indirme ve kurulum işlemlerini tamamlamış olacaksınız. Artık GTA 5’i Epic Games üzerinden oynayarak eğlenceli zaman geçirmeye başlayabilirsiniz.

GTA 5 Rockstar Games’ten nasıl indirilir?

Grand Theft Auto V'in (GTA 5'in) yapımcısı olması sayesinde Steam ve Epic Games'e göre çok daha kolay satın alma, indirme ve kurma sürecini kullanıcıya sunan Rockstar Games ile GTA 5'e daha az efor sarf ederek sahip olabilirsiniz. GTA 5'e Rockstar Games'ten sahip olabilmek için takip etmeniz gereken adımlar ise şu şekilde:

Hâlihazırda bir Rockstar Games kullanıcısı iseniz ve bilgisayarınızda Rockstar Games Launcher yüklü ise 3. adımdan devam edebilirsiniz.

Adım #1: Buradan Rockstar Games Launcher’ı indirin.

Buradan Rockstar Games Launcher’ı indirin. Adım #2: Rockstar Games Launcher’ı kurun, açın ve kayıt olun.

Rockstar Games Launcher’ı kurun, açın ve kayıt olun. Adım #3: Rockstar Games Launcher’ın solundaki Grand Theft Auto V’i seçin.

Rockstar Games Launcher’ın solundaki seçin. Adım #4: Oyunun sayfasında bulunan “Buy Now“ butonuna tıklayın ve ödemeyi gerçekleştirin.

Oyunun sayfasında bulunan butonuna tıklayın ve ödemeyi gerçekleştirin. Adım #5: İndirme işlemi bittiğinde “Play Now“ butonu ile oyuna giriş yapabilirsiniz.

Yukarıdaki adımları takip ettiğinizde Rockstar Games Launcher’ı indirip, üye olup, Grand Theft Auto V’i, oyunun yapımcısı Rockstar Games’in kendisinden satın alabilir, GTA 5 indirme ve kurulum işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Dikkat edilmesi gereken püf noktalar

Dijital oyun dağıtım şirketleri olan Steam, Epic Games ve oyun yapımcısı Rockstar Games, Grand Theft Auto V’in satışını internet üzerinden gerçekleştiriyor. Her 3 şirket de neredeyse aynı şekilde bu oyunun kullanıcılar tarafından satın alınmasına olanak tanırken GTA 5 indirme ve kurulum esnasında dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar bulunuyor.

Bilgisayarınızın sahip olduğu özellikler GTA 5 için yetersiz kalabilir ve oyunun satın alıp indirdikten sonra bunu fark etmek kötü olabilir. Bunun için bilgisayarınızın GTA 5’in sistem gereksinimlerini karşıladığına sizler için hazırladığımız GTA 5 sistem gereksinimleri rehberimizi buradan kontrol ederek emin olun. Ekran kartı sürücünüzün güncel olduğundan emin olun. Ekran kartınıza ait yazılımı açın ve sürücü güncellemelerini kontrol edin. Bu sayede GTA 5 oynarken herhangi bir performans kaybı yaşamanın önüne geçebilirsiniz. Ekran kartı sürücünüzü nasıl güncelleyeceğinizi bilmiyorsanız buradan ekran kartı güncelleme rehberimize ulaşabilirsiniz. Oyunu kurmak istediğiniz diskte yeterli boş alan olduğunu kontrol edin.Yaklaşık 80 GB kadar dosya indirmesi gerçekleştiren GTA 5’in kurulumunu gerçekleştirmek istediğiniz diskte en kötü ihtimalle 110 GB boş alan bulunduğuna emin olun. Aksi takdirde bilgisayarınızı kullanırken performans sorunları yaşayabilirsiniz. İndirme işlemi başladığında arka planda internet üzerinde video, film ve dizi izlemeyin veya başka bir indirme işlemi gerçekleştirmeyin. Aksi takdirde GTA 5’in indirme süresi, internet kaynaklarınızın kullanılması sebebiyle bir hayli uzayacaktır. İndirme esnasında bilgisayarınızın uyku moduna geçmediğinden ve kapanmadığından emin olun zira indirmeniz yarıda kesilebilir ve hatta indirmeye en baştan başlamanız dahi gerekebilir. Bunun önüne geçebilmek için Windows’un arama çubuğunda “Ekranın ne zaman kapatılacağını seçin” ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

Çevrim içi bir açık dünya deneyimi yaşamak isteyenlerin vazgeçilmez oyun serilerinden olan Grand Theft Auto V’in indirme ve kurulum işlemlerini anlattığımız rehberimiz ile Steam, Epic Games ve Rockstar Games olmak üzere 3 farklı platformdan yukarıdaki adımları takip ederek sahip olabilir; paylaştığımız püf noktalar ile daha sorunsuz bir GTA 5 indirme, kurulum ve oyun deneyimi yaşayabilirsiniz.