Oyun dünyasında karakterlerle bağ kurmak ve onların yaşantısına ortak olmak gerçekten heyecan verici. Özellikle GTA 5'te oynayabildiğimiz üç ayrı karakterin hikâyesi hepimizi etkilemişti. Peki bu karakterler şu anda neler yapıyor?

Rockstar Games'in en popüler serisi GTA; çıkış yaptığı yıllardan bu yana oyunculara sunduğu açık dünya, başarılı NPC'ler ve derin hikâyeler ile oyun dünyasındaki en başarılı oyun konumuna yükseldi. Çoğu oyuncu bu konuda hemfikirdir çünkü hiçbir stüdyo Rockstar Games'in statüsüne erişemedi.

Özellikle serinin son çıkış yapan oyunu GTA 5, derinden işlenmiş karakterlere ve etkileyici bir senaryoya sahipti. Elbette oyundaki 3 karakterin en az biriyle bağ kurmuşsunuzdur ancak bu karakterlerin şu anda neler yaptığını çoğunuzun bilmediğine eminim. Oyuna son gelen güncellemeden yaptığımız çıkarımlara göre bakalım 3 kafadar şu anda neler yapıyor?

GTA 5 finalinde neler oluyordu bir hatırlayalım.

Oyunun finalinde, oyuncuların karşısına tercih edebilecekleri üç ayrı seçenek çıkıyor. Bu seçeneklerden ilkinde Michael, diğerinde ise Trevor ölüme gidiyor. Üçüncü seçenekte ise iki karakteri de hayatta tutma şansınız oluyor ve düşmanlara karşı zorlu bir mücadele veriyorsunuz.

Oyuncuların çoğunluğu, kurdukları bağlar dolayısıyla üç karakterin de hayatta olduğu sonu tercih ediyor. Bu içerikte, tüm karakterlerin hayatta kaldığı üçüncü olası senaryo baz alındı.

Araba sürmede oldukça usta olan ve hayallerine ulaşan bir karakter: Franklin Clinton

Chamberlain Gangster Families çetesinin yüksek rütbeli üyesi Franklin, küçüklüğünde uyuşturucu ticaretinden hapse girer ve hapisten çıkınca tüm bu işlere tövbe eder. Çevresinin etkisiyle bu işlerden bir türlü kurtulamayan Franklin, araba satarak dolandırıcılık yapan bir yerde çalışmaya başlar. Burada Michael ile tanışan karakter, bir süre sonra kendini üçlü soygun çetesinin içinde bulur.

Soygunlardan para kazanarak doğru yatırım yapan Franklin, bir ajans kurar ve burada başarılı olur. Oyunun başında, Franklin'in odasında ''Los Santos sana sahip.'' yazısının yer aldığı bir tablo bulunuyordu ancak kahramanımızın açtığı ajansın duvarındaki tabloda ''Sen Los Santos'a sahipsin.'' yazıyordu. Bu da Franklin'in yıllar sonra zengin ve başarılı bir iş adamı olduğunu gösteriyor.

Ölü bile olsa suç dünyasının içine çektiği lüks yaşam sevdalısı Michael De Santa

Michael, emekli olmak ve Los Santos'ta ailesiyle birlikte huzurlu bir hayat yaşamak için ölü numarası yapan eski bir banka soyguncusudur. Belalardan bir türlü kurtulamayan karakter, Franklin ile yolları kesiştiğinde orta yaş sendromunun verdiği bıkkınlıkla bu hayattan kurtulmak için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu söyler.

Oyuna gelen son güncellemede Franklin ile sette bir görev yaparken Franklin, ''Yapımcılardan biri ile çok yakınım. Umarım bugün işe gelmemiştir.'' şeklinde bir şaka yapıyor. Burada da Michael'ın film yapımcısı olduğunu ve Franklin ile birlikte çalıştığını öğreniyoruz.

Sinir hastası ve zapt edilemez ancak yufka gibi bir yüreği var: Trevor Philips

Trevor, karmaşık bir geçmişi olan eski bir banka soyguncusudur ve Blaine County'de uyuşturucu ticareti ile silah kaçakçılığı yapan bir şirketi vardır. Suç hayatından emekli olmak için ölü taklidi yapan Michael'ı yakından tanıyan Trevor, Michael'ın yaşadığını öğrenir ve Franklin ile tanışır.

Oyunun son güncellemesinde, Franklin'in ajansında çalışan danışman; ''Bugün buraya evsiz gibi görünen ve aşırı derecede deli hareketleri bulunan bir adam geldi.'' şeklinde bir cümle sarf ediyor. Bu da Trevor'ın hiç düzelmediğini ve eskisi gibi çılgınlıklar yapmaya devam ettiğini gösteriyor.

Üçüncü sonu seçen ve tüm karakterlerin yaşamasına izin veren oyuncularımız belki bu detayı fark etmişlerdir. Fakat diğer seçenekleri tercih edenlerin de oyun karakterlerinin 10 yıl sonra nerede olduğunu merak edeceğini düşünüyorum. Siz oyunu nasıl bir finalle bitirdiniz?