1900'lere kadar uzanan video oyunu serileri, teknoloji ilerledikçe grafiklerini güncelliyor ve oyunculara resmen film tadında bir deneyim yaşatıyor. Serilerin ilk ve son oyunları arasındaki keskin geçişleri gördüğünüzde çok şaşıracaksınız!

Oyun sektörü, gelişen teknolojiyle paralel olarak büyük bir ilerleme yaşıyor. Özellikle son yıllarda çıkış yapan oyunlar, kullanılan oyun motorları ve ışın izleme gibi tekniklerle resmen film izliyormuşuz gibi bir deneyim yaşatmayı başarıyor.

Grafiklerine hayran kaldığımız serilerin kökleri yıllar öncesine dayanıyor ve kıyaslama yapıldığında geliştiricilerin büyük başarısı ortaya çıkıyor. Sevdiğiniz serilerin ilk hâlleri nasıl görünüyordu merak ediyorsanız doğru yerdesiniz.

O kadar çeşitli oyunu var ki hangisini oynayacağımızı şaşırıyoruz: Final Fantasy

İlk olarak 1987'de çıkış yapan video oyunu serisi Final Fantasy, çıkış yaptığı dönemde büyük bir yankı uyandırmıştı. Özellikle oyunun dövüş mekanikleri ve keşfedilecek alanlarının fazla olması oyunculara bir hayli çekici gelmişti.

Serinin son oyunu Final Fantasy 16 ise 2023 yılında PS5'e özel olarak çıkış yaptı.

Gizli kadın kahramanımızın hikâyesi: The Legend of Zelda

1986 yılında Nintendo'nun çıkardığı The Legend of Zelda, o dönemde bile başarılı denebilecek bir hikâyeye sahipti. Günümüzde de en beğenilen oyunlar arasında yer alan serinin son oyunu 2023 yılında çıkış yaptı.

Korku oyunlarında eşi benzeri yok: Resident Evil

Korku oyunlarının atası olarak anılan Resident Evil serisi, ilk olarak 1996 yılında çıkış yapmıştı ve piksel grafiklerle bile bizi korkutmayı başarmıştı.

Yıllar geçse de çizgisini bozmayan oyun serisinin son oyunu Resident Evil 4 Remake, 2023 yılında çıkış yaptı ve yenilenen grafikleriyle yeniden en sevilenler listesinde yerini aldı.

Tanrıların savaşındaki etkin güç: God of War

2022 senesinde 'Yılın Oyunu' kategorisinin güçlü adaylarından biri olan God of War serisinin kökeni 2005 yılına dayanıyor. O zamanlarda efsane hâline gelen serinin 2022 yılında çıkan son oyunu da efsane denilebilecek türden.

Şirketler bu oyunu paylaşamıyorlar: Call of Duty

FPS oyunlarının en büyük öncüsü COD, 2003 yılında çıkış yapmıştı ve döneminde sektöre birçok yenilik getirmeyi başarmıştı. Hâlâ en çok anlık oyuncuya sahip yapımlardan biri olan COD serisinin son oyunu Modern Warfare 3, şu anda erken erişim aşamasında.

Disney iş birliğine dayanan renkli bir evren: Kingdom Hearts

2002 yılında çıkış yapan aksiyon rol yapma oyunu Kingdom Hearts, yıllar geçse de eski oyuncuların göz bebeği. Serinin son oyunu 2021 yılında çıkış yapmıştı ancak şu an serinin geleceğiyle ilgili bir plan yok.

Açık ara yarışın birincisi: GTA

1997 yılında piyasaya sürülen ilk GTA oyunu ile birlikte seri, oyun sektörünün en özel yapımlarından biri hâline geldi. Öyle ki serinin tüm oyunları en çok satanlar listesine girmeyi başardı ve açık dünyası, sektörde herkesin ağzını açık bıraktı.

Serinin son oyunu GTA 5 2013 yılında piyasaya sürüldü ve görüldüğü üzere üzerinden 10 yıl geçti. Bu da kendine güvenen geliştiricilerin ve markanın hakkını veren oyun başarısından kaynaklanıyor. GTA 6'nın ise yakın zamanda duyurulması bekleniyor.

En çok satan spor oyunu serisi: FIFA

1993 yılında EA tarafından piyasaya sürülen futbol serisi, 2022 yılında son oyunun yayımlanmasıyla birlikte kariyerini tamamladı. FIFA haklarını satın almayan EA, bu yıl EA Sports FC isimli yeni futbol oyununu yayımladı.

Piyasada rakibi olacak bir oyun yok: The Sims

Şimdilerde sevilerek oynadığımız ve oyun piyasasında eşdeğer bir rakibi bulunmayan The Sims, 2000 yılında çıkış yapmıştı. Hâlâ DLC'ler ile geliştirilmeye devam eden serinin son oyunu The Sims 4 ise 2014 yılında yayımlandı.

Şu anda geliştiriciler yeni bir simülasyon oyunu üzerinde çalışıyor ve seriye yıllar sonra Life by You isimli büyük bir rakip geliyor.

Sunduğu özgürlükçü dünya, hiçbir oyunda yok: Assassin's Creed

Ubisoft stüdyosunun en başarılı serisi olan Assassin's Creed'in ilk oyunu 2007 yılında çıkış yapmıştı. Gerek açık dünyası gerek geliştirme sistemi ve dövüş mekanikleriyle ünlenen serinin son oyunu Assassin's Creed Mirage 2023 yılında çıkış yaptı.

Doğası, hazineleri ve macerasıyla hayran bırakan Tomb Raider

Güçlü kadın figürünün ilk kez vurgulandığı serinin ilk oyunu 1996 yılında çıkmıştı ve döneminde büyük bir heyecan uyandırmayı başarmıştı. Serinin son oyunu Shadow of the Tomb Raider, 2015 yılında çıkış yaparak seriye nokta koydu.

Araba tutkunlarının vazgeçilmezi: Gran Turismo

Yarış oyunlarının öncüsü Gran Turismo, 1997 yılında çıkış yapmıştı. 2022 yılında 7. oyununu yayımlayan seri, yıldan yıla gelişim gösterdi ve araba koleksiyonlarını artırmayı başardı.

Politik bir kitabın görsel yankıları: Tom Clancy's

Bazı oyunları kitaplardan uyarlama olan serininin ilk oyunu 1998 yılında yayımlanmıştı. 2022 yılında ise Tom Clancy's Rainbow Six Extraction çıkış yaptı ve seriyi bir kez daha gündemde görebildik.

Konsollarda FPS oyunu döneminin başlangıcı: Halo

2001 yılının en büyük oyunu olan Halo'nun, 2021 yılında son oyunu yayımlandı ve unutulmazlar arasına girmeyi başardı. Seri, nişancı oyunu hayranlarının en sevilenler listesinde yer almaya devam ediyor.

Kojima'nın efsanevi eseri: Metal Gear

Macera oyunu kategorisinde âdeta zirve yapmış Metal Gear serisi, 1987 yılında hayatımıza girdi. O kadar yıl geçmesine rağmen piyasada tutunmayı başarabilen markanın son oyunu 2018 yılında çıkış yaptı.

Hayallerindeki şehri yap: Civilization

Günümüzdeki tüm şehir kurma oyunlarına liderlik eden Civilization, 1991 yılında piyasaya girmişti ve oyun sektörüne yeni bir soluk getirmişti. 2016 yılında çıkış yapan serinin son oyunu, şehir kurma oyunları arasında bir numara sayılıyor.

İsyankâr taraflar ve devrilen tahtlar: Far Cry

Ubisoft'un bir diğer başarılı serisi Far Cry, 2004 yılında oyun piyasasına girdi. Her oyunda farklı hikâyeye değinen serinin son oyunu Far Cry 6, 2021 yılında çıkış yaptı.