GTA 5 Online, Ücretsiz Silahlar ve Bonus Ödüller Veriyor

GTA 5'in ücretsiz olmasının ardından, GTA Online'a katılacak yeni oyuncuların Los Santos'ta hızla yükselmesini sağlayacak haftalık güncelleme yayınlandı. Yeni güncellemeyle birlikte oyunculara ücretsiz silahlar, bonus ödüller ve büyük indirimler sunuluyor.

GTA 5'in Epic Games Store'da ücretsiz olması, mağaza sayfasını çökertecek kadar geniş yankı buldu. Dev kampanyanın hemen ardından Rockstar, yıllara meydana okuyan oyunu GTA 5'in çevrimiçi modu olan GTA Online için ücretsiz silahlar ve bonus ödüller içeren yeni haftalık güncelleme yayınladı.

Rockstar, GTA Online'da Gunrunning Sell Görevleri ve Bunker Serisine bağlı görevlerde tüm ödülleri ikiye katlayarak yeni oyunculara hızlı bir başlangıç yapmaları için yardımcı oluyor. Oyuncular, hafta boyunca GTA Online'da ücretsiz tabancalar alabilecek ve bonus ödüllerle ekstra GTA $ ve RP kazanabilecek.

Yeni GTA Online güncellemesi, oyunu yeni edinen oyuncuların yükselme hızını artırmayı amaçlıyor

GTA Online'da yeni bir tabanca isteyenler veya silaha ihtiyaç duyan yeni oyuncular Ammu-Nation'dan ücretsiz tabancalar alabiliyor. Sidearm Week etkinliği kapsamında tüm tabancalar mağazada ücretsiz olarak sunuluyor. Eğer bu fırsattan yararlanmak istiyorsanız 21 Mayıs'a kadar Ammu-Nation'a giderek ücretsiz silahlarınızı alabilirsiniz.

Bunker Serisi görevleri şu anda tamamladıkları takdirde bonus ödüller veriyor. Oyuncular, Los Santos'un derin ve karanlık yeraltı dünyasına girerek iki kat daha fazla GTA $ ve RP alma şansı yakalayabiliyorlar. Ayrıca Research Speed ve Gunrunning Sell etkinlikleri de iki kat ödül sunuyor. Yasa dışı silah kaçakçılığıyla da büyük bonuslar kazanabilirsiniz.

Lucky Wheel büyük ödülü de yeni güncellemeyle birlikte bir kez daha değiştirildi. Diamond Casino & Resort'ta şansınızı deneyerek Urban Racer kaplaması ile özelleştirilmiş Grotti Itali GTO'yu garajınıza ekleyebilirsiniz. Ayrıca çarkı her gün ücretsiz döndürerek oyun içi para ödülleri de elde edebilirsiniz.

Eğer kendinize yeni bir araba bakmak isterseniz Progen Emerus, HVY Nightshark, Överflöd Entity XXR ve Karin Sultan RS'te de %40'a varan indirimler var. Los Santos'taki sığınaklarda da (Bunkers) %40 indirim sunuluyor. Ayrıca Bunker yükseltmeleri ve eklentileri de %30 indirimli. Twitch Prime üyeleri, Tula uçağında %80 indirim ve Grotti Furia'da %60 indirimin yanı sıra oyun içi eşyalarda bonus indirimlerinin tadını çıkarabilecekler.

Bu ay boyunca GTA Online ve Red Dead Online'da yapılan tüm çevrimiçi satın alma işlemlerinin gelirleri Rockstar ve Take-Two aracılığıyla koronavirüse karşı mücadele veren sağlık kurumlarına bağışlanacak.