Rockstar Games ile Sony, Aralık 2023'te bir karar almışlar ve GTA 5'i PlayStation Plus'a eklemişlerdi. Böylelikle ücretli abonelik satın alan PlayStation sahipleri, GTA 5'e ekstra ücret ödemeden erişme imkânı yakalamışlardı.
Ancak GTA 5'in PlayStation Plus macerası kısa ömürlü olmuş gibi görünüyor. Zira PlayStation Plus aboneleri, GTA 5 sayfasında "Oynamak için son şansınız" etiketini görmeye başladılar. Yani GTA 5, çok yakında PlayStation Plus kütüphanesinden çıkarılacak. Oyuncuların, daha önce almadılarsa GTA 5'i satın almaları gerekecek.
GTA 5 ile PlayStation Plus kütüphanesinden kaldırılacak diğer oyunlar:
- Brothers: A Tale of Two Sons
- DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace
- Dodgeball Academia
- Indivisible
- Monster Jam Steel Titans
- MotoGP 23
- SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated
- The Talos Principle: Deluxe Edition
- The Wild at Heart
- Unturned
- Baja: Edge of Control HD
Edinilen bilgiye göre PlayStation Plus aboneleri, 18 Haziran'a kadar GTA 5 ile yukarıda paylaştığımız oyunlara erişmeye devam edecekler. Ancak bu tarihten sonra söz konusu oyunlar ancak satın alınmış olması hâlinde oynanabilecek.