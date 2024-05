Aralık ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenen GTA 5'in, ücretli abonelik kapsamından çıkarılacağı açıklandı. Oyun, 18 Haziran itibarıyla PlayStation Plus'ta bulunmayacak.

Rockstar Games ile Sony, Aralık 2023'te bir karar almışlar ve GTA 5'i PlayStation Plus'a eklemişlerdi. Böylelikle ücretli abonelik satın alan PlayStation sahipleri, GTA 5'e ekstra ücret ödemeden erişme imkânı yakalamışlardı.

Ancak GTA 5'in PlayStation Plus macerası kısa ömürlü olmuş gibi görünüyor. Zira PlayStation Plus aboneleri, GTA 5 sayfasında "Oynamak için son şansınız" etiketini görmeye başladılar. Yani GTA 5, çok yakında PlayStation Plus kütüphanesinden çıkarılacak. Oyuncuların, daha önce almadılarsa GTA 5'i satın almaları gerekecek.

GTA 5 ile PlayStation Plus kütüphanesinden kaldırılacak diğer oyunlar:

Brothers: A Tale of Two Sons

DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace

Dodgeball Academia

Indivisible

Monster Jam Steel Titans

MotoGP 23

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated

The Talos Principle: Deluxe Edition

The Wild at Heart

Unturned

Baja: Edge of Control HD

Edinilen bilgiye göre PlayStation Plus aboneleri, 18 Haziran'a kadar GTA 5 ile yukarıda paylaştığımız oyunlara erişmeye devam edecekler. Ancak bu tarihten sonra söz konusu oyunlar ancak satın alınmış olması hâlinde oynanabilecek.