Orijinaliyle Neredeyse Aynı Olan Hayran Yapımı 'GTA 5 Mobile'

GTA 5 hayranı bir geliştirici, oyunun mobil sürümünü tasarlamayı başardı. Henüz beta aşamada olan oyun, orijinaline bağlı kalınarak geliştirilmiş ve GTA 5 hayranlarının beklentilerine karşılık verebilmek için tüm detaylar düşünülmüş.

Dünyanın en popüler oyunlarından bir tanesi hiç şüphesiz GTA 5. Rockstar Games tarafından geliştirilen oyun, 2013 yılında piyasaya sürülmesine rağmen hala fazlasıyla popüler. Rockstar, PC oyuncularına odaklanıyor olsa da mobil oyunlar tarafında da çalışmalarına devam etti ve GTA serisindeki 3, Vice City ve San Andreas gibi oyunların mobil sürümlerini yayınladı. Mobil oyuncular, GTA 5 Mobil'i de sabırsızlıkla bekliyorlar ancak henüz bu konuda 'resmi' bir gelişme olmadığını belirtelim.

Rockstar Games'in GTA 5'in mobil sürümünü yayınlayıp yayınlamayacağı, yayınlayacak ise bunun ne zaman olacağı şu an için bilinmiyor. Ancak şimdi bir GTA hayranı, GTA 5 mobil sürümü geliştirdi ve beta sürümünü Android kullanıcılarına sundu. Dilerseniz hemen, GTA 5'in hayran yapımı mobil versiyonuna yakından bakalım.

İşte GTA5'in hayran yapımı mobil sürümü

GTA 5'in kirli sokaklarını mobil dünyaya taşıyan oyun, orijinaliyle neredeyse aynı. Bu bağlamda mobil oyunseverlerin, GTA 5'in hayran yapımı mobil sürümünden keyif alacaklarını söyleyebiliriz. Oyun, şu haliyle bile keyif veriyor olsa da üzerinde daha fazla çalışılması gerektiği de bir gerçek ve oyunun bir hayran yapımı olduğunu unutmamak gerekiyor.

GTA 5'in hayran yapımı mobil sürümünde neredeyse tüm detaylar düşünülmüş gibi görünüyor. Gerek oyunun açılış ekranı gerekse oyun içi ögeler hem fazlasıyla kaliteli hem de mümkün olduğunda oyunun orijinalinden uzaklaşmamış durumda. Peki hayran yapımı GTA 5'in mobil sürümünü nasıl oynayabilirsiniz? Dilerseniz şimdi de bu sorunun cevabına yakından bakalım.

GTA 5 için hazırlanan mobil sürümün 1.5 kodlu beta sürümü, APK dosyası olarak Android platformu için yayınlanmış durumda. Burada bulunan bağlantıyı kullanarak ulaşabileceğiniz dosyayı telefonunuza indirdikten sonra manuel olarak kurulum yapmanız gerekiyor. Ancak oyun şu an için beta sürümde olduğundan yükleme ya da oynanış sırasında bazı hatalarla karşılaşabileceğinizi, bu bağlamda beklentinizin fazla yüksek olmaması gerektiğini unutmamanız gerekiyor.