Güvenilir Kaynak: GTA 6'da Kadın Karakter Olacak

Call of Duty'nin en sağlam sızıntı kaynaklarından bir tanesi olan Tom Handerson, bu kez GTA 6 ile ilgili konuştu. Ucu açık bir açıklama yapan Handerson, GTA 6'da bir de kadın karakterin olacağını söyledi. Ancak bu karakterin oyundaki yerinin ne olacağı şu an için bilinmiyor.

Rockstar Games'in üzerinde çalıştığına inanılan, en azından inanmak istediğimiz GTA 6 ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Özellikle de Call of Duty sızıntılarıyla ses getirmeyi başaran Tom Henderson, GTA 6 ile ilgili dikkat çekecek ancak açıklığa kavuşturamayacağımız bir açıklama yaptı. Henderson tarafından yapılan açıklamalar, oyunun karakterileri ile ilgili.

Henderson'ın Twitter'dan yaptığı açıklamalara göre GTA 6'da, oynanabilir bir kadın karakterimiz olacak. Serinin hikaye modunda bugüne dek sadece erkek karakter kullanan ekip, bu kez erkek karakterin yanına bir de kadın karakter ekleyecek. Ancak bu karakterin GTA 5'teki farklı karakterlerde olduğu gibi hikayenin ana unsurlarından mı olacağı yoksa Cyberpunk 2077'de olduğu gibi sadece seçim için mi kullanılacağı şu an için bilinmiyor.

GTA 6'da kadın karakter olacağı daha önce de söylenmişti

GTA 6, video oyun tutkunlarının 2019 yılının ikinci yarısından beri konuştukları bir mesele. Haliyle bugüne kadar onlarca, belki de yüzlerce iddia ortaya atıldı. Ancak kadın karakter iddiası ilk kez gündeme gelen bir şey değil. Daha önce de birkaç kez gündeme gelen bu mesele, Tom Henderson tarafından yapılan açıklamalarla bir kez daha gündeme gelmiş oldu.

Rockstar Games, bugüne kadar GTA 6 ile ilgili hiçbir şey söylemedi. Haliyle oyunun ne zaman duyurulacağı, konusunun ne olacağı gibi tüm detaylar, şu an için sadece iddialara dayanıyor. Ancak kısa bir süre önce konuyla ilgili açıklamalarda bulunan eski bir Rockstar Games çalışanı, oyunun gerçekten de geliştirildiğini ancak yakın bir gelecekte piyasaya sürülmeyeceğini söylemişti. Şirket, yapacağı en ufak bir açıklamayla GTA 6'yı bekleyen oyuncuları, yepyeni bir maceranın içine sürükleyebilir...