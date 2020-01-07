GTA 6'nın Güney Amerika'da Geçeceği İddiaları Güçleniyor

Reddit'te ortaya çıkan bilgilere göre GTA 5'teki bir ilan panosu, GTA 6 ile ilgili ipucu veriyor. İddialara göre ilan panosundaki "Six Figure Temps" isimli şirketin internet sitesine girildiğinde Güney Amerika ile ilgili bilgiler veriliyor ve bir test ortaya çıkıyor.

Oyunseverler, 2019 yılı boyunca Rockstar Games'ten gelecek müjdeli haberi beklediler. Bu haber, dünyanın en popüler oyun serilerinden olan "Grand Theft Auto"nun yeni oyunuyla ilgiliydi. Ancak beklenen olmadı ve Rockstar Games, oyunseverlerin tüm beklentisini boşa çıkararak GTA 6 ile ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Ancak oyunseverler, GTA 6 ile ilgili ipucu aramaya devam ediyorlar.

GTA 6 ile ilgili bugüne dek ortaya atılan iddiaların en fazla dikkat çekenler, oyunun Güney Amerika'da geçeceği ile ilgili olanlardı. Hatta bu iddiaların Rockstar Games tarafından da destekleniyor olduğu düşünüldü. Çünkü şirket, geçtiğimiz dönemlerde bazı yayıncılara gönderdiği yılbaşı hediyesinde Güney Amerika'yla ilgili detaylara yer vermişti.

Şimdi ortaya atılan yeni bir iddia ise, GTA 5'in içerisinde yer alan bir ilan tahtasının GTA 6 ile ilgili ipucu verdiğini söylüyor. Bir oyunsever tarafından fark edilen bu ilan tahtası, oyundaki "Six Figure Temps" isimli bir şirketle ilgili. Bu şirket, oyunda yer alan Adios Airlines isimli bir havayolu şirketi tarafından desteklenen bir uyuşturucu kaçakçılığı şirketi.

Reddit üzerinden ortaya atılan iddia, oyun içerisinden bu şirkete ait internet sitesine gidildiği zaman ortaya çıkan sayfayla ilgili. İddiaların sahibi, Six Figure Temps'in internet sitesine eriştiği zaman Güney Amerika ile ilgili detaylara eriştiğini ve bölgeyle ilgili bazı sorular soran bir teste denk geldiğini söylüyor.

Ortaya atılan bu yeni iddia, Rockstar Games'in başka bir hamlesiyle daha çakışıyor. Şöyle ki; Rockstar Games, GTA 5 için hazırladığı son bir görev modunun tanıtım videosunda, modla hiçbir ilgisi olmamasına rağmen Güney Amerika kıtasına ait bir harita göstermiş, bu durum GTA 6'nın Güney Amerika'da geçeceğinin düşünülmesine neden olmuştu. Yaşanan son gelişme de bu düşüncelere dahil edildiğinde, GTA 6'nın Güney Amerika'da geçmesi fazlasıyla olağanmış gibi görünüyor.

Rockstar Games'in GTA 6 ile ilgili ne zaman bir açıklama yapacağı şu an için bilinmiyor. Ancak oyunseverler, GTA 6'nın peşini bırakmayıp, oyun duyurulana kadar ciddi ve güçlü iddialarla GTA 6 ile ilgili bazı ipuçları yakalamaya çalışacak gibi görünüyorlar. Bakalım ilerleyen dönemlerde GTA 6 ile ilgili hangi gelişmeler yaşanacak ve Rockstar Games, GTA 6'yı ne zaman gün yüzüne çıkaracak.