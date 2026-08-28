GTA 6 hakkında paylaşılan tüm yeni detaylar burada. Oynanış, harita, karakterler ve dahası.

Dünyanın en çok beklenen oyunu GTA 6’nın oynanış fragmanı dün gece itibarıyla resmen yayımlandı. 26 dakikalık video, izleyen herkesi hayran bırakarak oyuna ilk kez bu kadar detaylı bir şekilde bakmamızı sağladı. Tabii ki fragmanın ardından oynanış konusunda çok fazla yeni bilgi de geldi.

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Biz de bu içeriğimizde hem Rockstar hem de oyunu deneyimleyen içerik üreticileri tarafından GTA 6 hakkında paylaşılan tüm yeni detayları sizler için derliyoruz. Oynanış mekanikleri, karakterler, polis sistemi, NPC’ler ve çok daha fazlasına dair yepyeni bilgiler var. Gerçekten tarihin en büyük oyunu geliyor diyebiliriz.

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Harita, grafikler ve NPC’ler

Harita, RDR 2’nin 3 katı büyüklüğünde olacak, duraklatma menüsünde "uydu görüntüsü" formatında oldukça detaylı sunulacak.

Oyun alanındaki mini harita 3D olacak.

Oyundaki NPC tepkileri için 600.000'den fazla animasyon yer alacak. GTA 5’te bu sayı 55.000’di.

Oyun standart PlayStation 5 ve Xbox Series X|S üzerinde 30 FPS modunda çalışacak.

Birinci şahıs modu bulunmayacak.

NPC’lerde inanılmaz çeşitlilik göreceksiniz. Her birinin farklı tarzları, kıyafetler, dövmeleri olacak. Bu karakterler artık çok daha tepkisel, kendi hâlinde gerçekçi davranabilecek.

Karakterler, ilişki dinamikleri ve dahası

Karakter değiştirme çarkında Jason, Lucia ve ikisi birlikteyken her ikisini birden kontrol etme seçenekleri yer alacak. Akıcı şekilde karakter değişimi yapılabilecek.

İki karakter arasında romantik ilişki mekaniği bulunacak. Gezmek, alışveriş yapmak, birlikte spor yapmak veya mesaj atmak ilişki seviyesini etkileyecek.

İlişkileri yaşananlara göre değişebilecek. Örneğin gelen bir mesajı görmezden geldiğinizde ilişki kötü etkilenecek.

Oyunda aldığınız her kararın sonuçları olacak.

Bir karakteri oynarken diğerinden yardım isteyebileceksiniz

Spor salonları yer alacak, spor yapabileceksiniz ve karakteriniz buna göre değişebilecek. Spor yapabilmek için üyelik alınması ve protein shake tüketilebilecek.

Spor yapılmaması durumunda karakterlerin kilo alması, sağlık ve kondisyon barlarının olumsuz etkilenmesi söz konusu olacak.

Oynanış

Karakterlerde Sağlık (Health), Kondisyon (Stamina) ve Focus olmak üzere üç temel bar bulunacak.

Odaklanma yeteneği zamanı yavaşlatma mantığıyla çalışıyor ve araçların veya düşmanların zayıf noktalarını gösterecek.

Sürüş hissi daha ağır ve gerçekçi; araçların yakıt deposunu doldurmak veya elektrikli araçları şarj etmek gerekecek.

Araç çalmak zorlaştırılmış. Her otomobili çalmanın zorluk seviyesi farklı olacak. Yüksek değerli araçları çalmak daha yüksek yetenek ve risk yönetimi gerektirecek.

Otomobil hırsızlığında çeşitli yöntemler yer alacak. Bir camı kırıp sürücüyü zorla dışarı çıkarabileceksiniz ya da aracın kilidini açmak için kilidi açmak gibi daha sessiz yöntemler kullanabileceksiniz.

Görevlerde birden fazla kaçış yolu olacak.

Soygunlar sırasında mağaza sahiplerini baskı altına almak için bilerek hedefin yanına ateş etme mekaniği olacak.

Nakit paralar ATM'ye yatırılmazsa öldüğünüzde veya tutuklandığınızda kaybedilecek.

Oyuncu, sürekli karar vermeye ve sonuçlarını düşünmeye itilecek. Yaptığınız eylemlerin sonuçları önceki oyunlara kıyasla çok daha büyük olacak.

Otomatik nişan alma sistemini tamamen kalkıyor.. Artık nişan desteğine sahip manuel bir nişan sistemi olacak.

Otobüs ve taksiler hızlı seyahat için kullanılabilecek.

Basketboldan dalışa, kano yapmaktan paraşütle atlamaya ve araba/motosiklet yarışlarına kadar sayısız aktivite yapma imkânınız olacak.

Yeni polis ve suç sistemi

Artık oyunda aranma seviyesi 5 yıldız değil, 6 yıldız olacak. seviyede polisler tüm harita genelinde sizi âdeta avlayacak.

Polisler artık küçük harita üzerinde doğrudan görünmeyecek.

Polis yapay zekâsı kaçtığınız aracın modelini, plakasını, üzerinizdeki kıyafeti ve fiziksel görünüşünüzü hatırlayabilecek.

Araçlarda yer alan takip cihazlarının çıkarılması gerekecek.

Tanıkları ve güvenlik kameralarını engellemek için maske takılabilecek. Polis aramalarından kurtulmak için suçta kullanılan kaçış aracını yakıp terk etmek mümkün olacak.

Yepyeni bir “Suçlu Profili” sistemi gelecek. Şiddet uygulamadan temiz soygun yapmak profili yükseltirken, gereksiz şiddet profili düşürecek. Yani tam bir profesyonel suçlu gibi hareket etmeniz gerekecek.

Sosyal medya ve telefon

BuckMe (finans), RydeMe (taksi), WhatUp (mesajlaşma) gibi işlevsel uygulamalar olacak

Oyun içinde tamamen işlevsel bir sosyal medya yapısı yer alacak. Karakterler gönderiler paylaşıp viral olabilecek.

Yayıncılar olacak.

Dikey kısa video formatında gelişmiş bir sosyal medya ağı olacak. Hatta tıpkı gerçek hayattaki gibi kaydırarak zaman geçirmeniz bile mümkün olacak.

GTA 6'nın oynanış fragmanı