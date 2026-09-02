GTA 6'nın Netflix'e Özel Tanıtımı Rekor Kırdı: Netflix İzlenme Sayısı Açıklandı!

GTA 6'nın Netflix'te altı saat özel kalan tanıtımı, 31,1 milyon izlenmeyle platformun haftalık listesinde zirveye yerleşti.

Rockstar Games'in oyun dünyasını kasıp kavurmaya hazırlanan yeni yapımı GTA 6, fırtınalar estirmeye devam ediyor.

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Oyunun Netflix platformuna özel olarak yayınlanan genişletilmiş tanıtım videosu, sadece altı saatliğine Netflix'e özel olmasına rağmen platformun izlenme istatistiklerini altüst etti.

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Netflix'te 31,1 milyon izlenmeye ulaştı

Variety'nin aktardığı verilere göre video, yalnızca dört günlük süreçte 31,1 milyon izlenmeye ulaşarak Netflix'in haftalık en çok izlenenler listesinde ilk sıraya oturdu. Kısıtlı süre boyunca platformda özel yayınlanan içerik, sürenin dolmasının ardından diğer dijital kanallarda da izleyicilerle buluştu. Rockstar Games'in bu dikkat çekici pazarlama stratejisi, tanıtımın genel eğlence dünyasında da büyük yankı uyandırmasını sağladı.

GTA 5'in ardından serinin yeni ana oyunu olarak merakla beklenen GTA 6, çıkış tarihi yaklaştıkça yayınlanan her bir detayıyla oyun sektöründeki tüm dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor.