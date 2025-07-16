Sadece önümüzdeki yıl değil, son yılların en çok beklenen oyunu GTA 6'nın ciddi anlamda yüklü olan geliştirme maliyeti görünüşe göre çok kısa sürede elde edilecek.

GTA 6'ya dair en ufak sızıntı bile büyük sükse yaratırken bugünkü gelişme oyunun çıkışının sonrası ile ilgili. Yeni bir iddiaya göre oyun çıkışının ardından ciddi bir rekor kırabilir.

Yatırım firması Konvoy’un ortağı Josh Chapman’a göre GTA 6'nın, çıkışının ardından sadece ilk 60 günde tam 7,6 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Bu da onu tarihin en büyük eğlence ürünü lansmanlarından biri yapacak.

İlk 60 günde 7,6 milyar dolar gelir bekleniyor

Josh Chapman, LinkedIn'de yaptığı paylaşımda oyunun geliştiricisi Rockstar Games'in de bu denli devasa bir gelir beklediğini ve yapımcı şirket Take-Two Interactive'in 2 milyar dolarlık geliştirme maliyetini sadece 30 gün içinde çıkaracağını belirtti.

GTA 6'nın sadece satış rakamları değil, oyuncu sayısı ve yayın izlenmeleri açısından da tüm zamanların rekorlarını altüst etmesi bekleniyor. Elbette net bir öngörüde bulunmak zor ama çıkış tarihi yaklaştıkça bu tahminlerin ne kadar doğru olabileceğini hep birlikte göreceğiz.