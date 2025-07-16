Rockstar Games, yıllardır oyuncuların çevrimiçi deneyimlerini şekillendiren Social Club platformunu kapatma kararı aldı. 2012’den bu yana aktif olan platform, artık resmi olarak kullanılamıyor. Bu gelişme, GTA evreninde önemli bir değişikliğin habercisi olarak görülüyor.

Rockstar Games, tam 13 yıldır hayatımızda olan Social Club platformunu sessiz sedasız kapattı. Artık platformun resmi adresine girmeye çalıştığınızda doğrudan Rockstar’ın ana sayfasına yönlendiriliyorsunuz. Üstelik oyuncu profilleri, fotoğraflar ve topluluk içeriklerine erişim de tamamen sonlandırılmış durumda.

Rockstar Social Club, ilk olarak 2012 yılında devreye alınmıştı. Oyuncuların kendi profillerini oluşturduğu, çete kurabildiği, topluluk içeriklerini takip edebildiği ve GTA Online’daki borsa gibi özel özellikleri kullanabildiği bu platform, dünya genelinde 200 milyonun üzerinde kullanıcıya ev sahipliği yapıyordu.

GTA 6 öncesi Social Club’a veda ediliyor

Son dönemde güvenlik açıkları ve sık yaşanan hacklenme olayları nedeniyle eleştirilerin hedefi olan platform, sonunda tamamen kapatıldı. Sektör kaynaklarına göre, Rockstar Games bu adımı yaklaşan GTA 6 için hazırladığı yeni platforma yer açmak amacıyla attı.

Social Club’un kapanmasıyla birlikte GTA evreninde çevrimiçi deneyimler için yepyeni bir dönemin başlayacağı konuşuluyor. Ancak Rockstar cephesinden yeni platformla ilgili şimdilik resmi bir açıklama gelmiş değil.