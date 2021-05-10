Yeni Bir GTA 6 Sızıntısı, Vice City Benzerliğini Gösteriyor

İsimsiz bir kaynak, daha çıkmadan fenomen hale gelen GTA 6'nın haritasının bir bölümünü paylaştı. İnternete servis edilen görüntü, oyunun GTA Vice City'deki gibi Miami'de geçebileceğini gözler önüne seriyor. Zira haritanın kuzeydoğusu, GTA Vice City haritası ile neredeyse aynı.

Bir süre önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, yıllardır büyük bir heyecanla beklediğimiz Grand Theft Auto 6 (GTA 6) oyunu ile ilgili önemli bir gelişmeden bahsetmiştik. Öyle ki Rockstar North, geliştirilmekte olan bir yapım için oyundaki hataları bulacak testleri yapacak bir eleman arayışı içine girmişti. Oyuncular, daha bu gelişmeyenin heyecanını atlamamışken bu kez çok daha dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İsimsiz bir kaynak, GTA 6'nın haritasının bir kısmını resmen paylaştı.

GTA 6 ile ilgili ortaya atılan iddiaların büyük bir bölümü, oyunun Vice City, yani Miami'de geçeceğini gözler önüne seriyordu. Üstelik pek çok oyuncu da bu durumu benimsemiş, oyunun Miami'de geçmesi fikrinden memnun kalmıştı. Eğer sizler de bu düşünce içindeyseniz, edindiğimiz son haritanın da bu fikri doğruladığını söyleyebiliriz. İlginç bir şekilde haritanın kuzeydoğusu, Vice City haritasını açıkça resmediyor.

İşte GTA 6'ya ait olduğu ileri sürülen haritanın bir bölümü

Yukarıdaki harita görüntüsüne baktığımızda, alanın büyük bir bölümünün ağaç ve yeşilliklerle kaplı olduğunu görüyoruz. Ancak yine de kuzeybatı ve kuzeydoğuda yer alan yerleşim yerleri, bu bölgelerde yoğunluk olacağını gösteriyor. Üstelik az önce de belirttiğimiz gibi kuzeydoğuda bulunan ve bir köprüyle birbirlerine bağlanmış bölgeler, GTA Vice City'nin haritasıyla çok benziyor. Ne yazık ki bu haritayı doğrulamanın en ufak bir yolu bulunmuyor.

Paylaşılan görüntü, GTA 6'yı bekleyen bazı oyuncular için koşulsuz şartsız kabul edildi. Bazı oyuncular ise bu haritanın daha çok Just Cause haritasına benzediğini savundular. Kimi oyuncular, görüntünün çok bulanık olduğunu, haritada bir şeylerin eksik olduğunu ancak bunun ne olduğunu kimsenin anlayamadığını ifade ediyorlar. Peki siz hangi gruptasınız? Bu haritanın GTA 6 ile ilgili olma ihtimali var mı?