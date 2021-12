GTA Definitive Edition Alanlara 1 Rockstar Oyunu Hediye

Rockstar Games, GTA: The Trilogy – The Definitive Edition’un PC sürümünü satın alanlar için yeni bir kampanya duyurdu. Buna göre oyunu satın alan PC oyuncuları, ocak ayında istedikleri 5 oyun ve 2 paketten birini ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebilecek.

Oyun dünyasının en baba isimlerinin başında gelen Rockstar Games, geçtiğimiz haftalarda büyük bir fiyaskoya imza atmıştı. GTA III, Vice City ve San Andreas üçlemesini ‘yenileyen’ Rockstar, oyunları piyasaya hatalarla dolu ve neredeyse hiç değişmemiş şekilde sürdü. Tepkiler gecikmezken, alan pişman, almayan şükür ederken Rockstar, felaketi için bir özür yazısı dahi yayımlamıştı.

Son olarak Rockstar, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition’u satın alan oyuncular için ufak bir jest daha yapmak istedi. Şirket, Ocak 2022’den itibaren bu oyunu PC platformunda satın alan her oyuncuya beş Rockstar oyunundan birini ücretsiz olarak sunacak. Oyuncular, bu beş oyundan istediklerini seçecekler.

5 oyun ve iki paketten biri ücretsiz olarak alınabilir olacak:

Paylaşılan açıklamaya göre GTA üçlemesinin remastered versiyonun satın alan oyuncular, GTA V: Premium Edition, GTA IV: Complete Edition, Max Payne 3, L.A. Noire ya da Bully: Scholarship Edition oyunlarından birini tercih edebilecekler. Bununla birlikte bunlardan hiçbirini istemeyen oyuncular, GTA Online için A Great White Shark Cash Card ya da Red Dead Online için 55 Gold Bar’a ücretsiz olarak sahip olabilecekler.

Fakat bu seçimi her oyuncu yapamayacak. Rockstar, bu kampanyayı yalnızca oyunun PC sürümünü satın alanlar için geçerli kılıyor. Rockstar Launcher üzerinden oyuna sahip olan her oyuncu, yılbaşından itibaren 5 Ocak 2022 tarihine kadar yukarıdaki 7 seçenekten birini seçerek ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebilecekler.

Tabii bu seçenekler, GTA: The Trilogy – The Definitive Edition’a verilen paranın acısını çıkarır mı bilinmez.