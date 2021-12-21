Türkiye'de En Çok Gelir Elde Eden Oyunlar - 2021

Dijital oyun mağazası oyunfor.com, Türkiye'de 2021 yılı içerisinde yapılan oyun ve oyun içi satış verilerini açıkladı. Hazırlanan listeye göre ülkemizde en çok gelir elde eden oyunların başında PUBG: Mobile yer alıyor.

Her ay düzenli olarak oyun satış raporlarını sektörün beğenisine sunan oyunfor.com, yeni yılın gelmesine kısa bir süre kala 2021 yılında Türkiye satışlarıyla en çok ciro yapan oyunları açıkladı.

Oyunfor.com’un açıkladığı verilere göre bu yıl Türkiye’deki oyun satışları, 2020 senesine göre %17’lik bir büyüme ile rekor tazeledi. En çok ciro yapan oyunlar listesinin ilk sırasında, 2018 yılında mobil platformda oyuncuların beğenisine sunulan PUBG:Mobile yer aldı.

2021'de Türkiye'de oyun satışları en yüksek seviyesini gördü

Oyun sektörü, hem ülkemizde hem de dünyanın dört bir yanında büyümeye devam ediyor. Yeni çıkan oyunlar, listeyi zaten fethetmiş durumda ancak 2021 yılında en çok ciro yapan oyunlar listesinde sürpriz bir isim bulunmuyor da değil; Metin 2.

Listede Metin2 dışında MMORPG dünyasından World of Warcraft da yer alıyor. Aynı zamanda oyun dünyasından sert eleştiriler alan Cyberpunk 2077 de beklentilerin altında kalmasına rağmen şaşırtıcı bir şekilde listeye girmiş durumda. Dilerseniz listeye daha yakından bakalım.

2021 yılında Türkiye’de en çok ciro yapan oyunlar: