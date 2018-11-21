GTA Online, Black Friday Süresince 1 Milyon Dolar Dağıtıyor

Red Dead Redemption 2'nin başarısını kutlayan Rockstar Games, GTA Online oyuncularını da unutmuyor.

Bugünden itibaren başlayan Black Friday kampanyasıyla, GTA Online'da her gün dağıtılacak ödüllerle toplamda 1.35 milyon dolarlık oyun içi para verilecek. Bunun dışında SUMO ve Running Back modlarında çifte RP ve para ödülü olacak.

Rockstar Games'in resmi Twitter hesabı üzerinden gelen duyuruya göre gece kulüplerinde ve diğer bölgelerde de özel indirimler sunulacak. Bugünden itibaren oyuna sadece giriş yapanlara dahi 750 bin dolarlık ödül verilecek. 26 Kasım'a kadar her yeni günde 100'er bin dolar daha verilecek.

Eğer bir süredir satın almak istediğiniz ancak parayı denkleştiremediğiniz araçlar varsa, Premium Los Santos galerilerinde %40'a varan indirimler de mevcut. GTA Online'a bir süredir giriş yapmıyorsanız bundan iyi bir zaman olamazdı.