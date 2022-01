Rockstar Games, yeni GTA V güncellemesi ile yeni bir aracın oyuna eklendiğini duyurdu. Dev şirket, The Obey I-Wagen isimli aracın çevre dostu tam elektrikli bir SUV olduğunu ifade etti.

ABD merkezli dev oyun şirketi Rocskstar Games tarafından geliştirilen Grand Theft Auto (GTA) serisinin, tarihin en popüler oyunları arasında yer aldığını söylememiz yanlış olmaz. Şirketin GTA Definition Edition denemesi pek başarılı sonuçlar elde etmese de GTA V oyunu hâlen milyonlarca oyun sever tarafından oynanmaya devam ediyor.

Tabii ki oyunda yer alan en ikonik şeylerden birisi de arabalar. Hatta bu araçlar o kadar popülerleşmiş durumda ki geçtiğimiz günlerde bir GTA V hayranının oyunda yer alan ‘ramp buggy’ aracını gerçek hayatta ürettiğini sizlere aktarmıştık. Şimdi de Rockstar, GTA Online’a ‘çevre dostu’ bir aracın eklenildiğini duyurdu.

The Obey I-Wagen

New York merkezli şirket tarafından yapılan açıklamalarda GTA V’in online versiyonuna ‘The Obey I-Wagen’ isimli tam elektrikli SUV’un eklendiği duyuruldu. Logosu Audi’den esinlenilen ve GTA evreninde bir otomobil markası olan The Obey’e ait aracın, çevre dostu olduğu ve Southern San Andreas Super Autos’tan 1 milyon 720 bin dolara satın alınabileceği de açıklamalar arasında yer aldı.

Bunun yanı sıra şirket tarafından yapılan paylaşımda, GTA Online’a gelen yeni güncelleme ile ilgili bilgiler de paylaşıldı. Açıklamalarda, bazı görevlerden kazanılan ödüllerin artırıldığı, ‘agency’ ismi verilen mülkler ve araçlar gibi şeylere indirim geldiği ve birçok yeni bonusun oyuna eklendiği ifade edildi. Güncelleme ile ilgili daha fazla detaya buradan ulaşabilirsiniz.

Aracın detaylarına göz atmak isterseniz: