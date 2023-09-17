Rockstar Games, GTA V'in 10.yılını kutladı ve oyunculara özel bir teşekkür mesajı yayınladı.

Piyasaya sürülmesinden beri milyonlarca kullanıcı tarafından sevilen ve ilginç oyun modları ile bilinen GTA 5, bugün 10. yılını kutluyor. Rockstar Games, oyunun 10.yılına özel bir teşekkür mesajı yayınladı.

Bu teşekkür mesajından sonra oyunseverlerin aklına GTA 6'nın ne zaman yayınlanacağı sorusu gelmeye başladı. Oyunun hayranları tebrik mesajı için mutlu olurken, bir sonraki oyunun ne zaman çıkacağı konusunda meraklanmaya başladı.

Rockstar Games'in X (diğer adıyla Twitter) hesabında yayınladığı kutlama mesajı

"Bugün, Grand Theft Auto V'in resmi 10. yıldönümünde yıllar boyunca verdiğiniz inanılmaz destek için siz oyuncularımıza teşekkür etmek istiyoruz."

Oyunun hayranları, bu teşekkür ve yıldönümü mesajından sonra GTA 6'nın çıkış tarihi için heyecanlanmaya başladılar. Rockstar Games'in bir sonraki oyunun çıkış tarihini duyurmasını isteyen oyuncular, GTA 6 için sabırsızlanıyor.

Rockstar Games'in açıklamaları, oyuncuları bir hayli heyecanlandırmıştı.

Rockstar Games, yaklaşık iki yıl önce GTA 6 üzerinde çalıştıklarını söylemişti. Ancak bu açıklamanın ardından oyunun yapımcıları derin bir sessizliğe büründü. Oyunla ilgili ne bir fragman yayınladılar, ne çıkış tarihini açıkladılar ne de oyunun hikayesiyle ilgili bir ayrıntı verdiler.

Bu derin sessizlikten sonra oyuncular türlü spekülasyonlar ürettiler ve çeşitli söylentiler yaydılar.

En yaygın olanlarından biri de Vice City'e dönüş söylentileri.

Gamerfical'ın haberine göre söylentiler, GTA 6'nın oyuncularının Vice City'e geri götürüleceği yönünde. Oyunun ünlü ikilisi Bonnie ve Clyde'dan ilham alan Jason ve Lucia isimli iki karakterin maceraları ele alınacak.

GTA 6'nın çıkış tarihinin duyurulmasını sabırsızlıkla bekleyen oyuncular, bu ipuçları ve söylentilerden dolayı diken üstünde duruyorlar. Rockstar Games'in GTA 6'yı ne zaman duyuracağı ise merak konusu.