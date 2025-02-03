Sizi kahkahalara boğan bir anı hatırlıyor musunuz? Muhtemelen aynı zamanda karın ağrısı da yaşamışsınızdır. Özellikle böyle durumlarda, insanın gülmesini durdurmaya çalışırken bir yandan da karnına saplanan ağrıyı durdurmak için elini karnına götürmesi oldukça öngörülebilir.

Her güzel şeyin bir yan etkisi olduğu gibi gülmenin de yan etkisi, maalesef ki bu karın ağrısı…

Peki sizce neden çok güldüğümüzde karnımıza ağrı giriyor olabilir? Gülmenin de bir sınırı var da biz o sınırı mı aşıyoruz?

Gülmek, insanın fizyolojik olarak gerçekleştirdiği doğal bir eylem.

Gülmek, aslında sandığımızdan daha "aktif" bir eylemdir. Her kahkaha, bedende bir dizi kasın senkronize hareketini tetikliyor. Özellikle karın kaslarımız, tüm bu gülme süreçlerinde bir maraton koşucusu gibi aktif olarak çalışıyor. Üstelik gülerken kalori yakıldığını da duymuşsunuzdur, aralarında bir bağlantı var…

Gülerken karnımızda hissettiğimiz ağrının bir diğer aktörü ise diyafram. Nefes alıp vermemizi sağlayan bu kubbe şeklindeki kas, kahkaha sırasında hızla titreşir. Diyaframın bu hareketi, karın boşluğunda baskı oluşturur ve "gülmekten nefesim kesildi" dediğimiz anlara yol açar. Hatta bu baskı, mide ve bağırsaklardaki gazların hareketlenmesine bile neden olabiliyor. Sonuç ne mi? Hafif bir şişkinlik ve kramp…

Gülmenin bedenimizdeki etkisi kaslarla sınırlı değil.

Beynimiz, bu süreçte endorfin adı verilen doğal ağrı kesicileri devreye sokuyor. Bu hormonlar, mutlulukla dolarken aynı zamanda ağrı eşiğimizi de yükseltiyor. Ancak bazen kahkahanın dozu kaçabiliyor. Aşırı yoğun bir gülme, endorfinlerin bile bastıramayacağı bir kas yorgunluğuna neden olabiliyor.

Üstelik gülmek, stres hormonu olan kortizolü azaltırken bağışıklık sistemini güçlendiren antikorları da artırıyor. Bu da bedenimizin daha dirençli bir hâle gelmesi demek

Kahkaha sırasında karın kasları, normal bir egzersizden daha aktif çalışıyor.

Özellikle karnın iç oblik kası, bu süreçte oldukça yoğun şekilde çalışarak antrenman görevi görüyor da diyebiliriz. Yani karnımızda oluşan ağrının sebeplerinin başında, bu kasların çalışması geliyor. Ayrıca gülerken derin ve güçlü nefesler alıp veriyoruz. Bu yoğun nefes alışverişi, akciğerlerdeki basıncı artırıyor, bu da güçlü bir nefes verme ile tamamlanınca karın ağrısına zemin hazırlıyor.

Ancak tabii ki her şey fizyolojik olmayabilir. Psikolojik olarak da bu karın ağrısını hissettiğimiz zamanlar olabiliyor. Özellikle stres altındayken gülmek, kas gerginliğini artırırken ağrı hissini de şiddetlendirebiliyor.

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