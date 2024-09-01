Hayatımızda yaşanan güzel anları hatırlamak ve mutluluğumuzu sürdürmek bazen bizi zorlayabiliyor. Siz de mutlu olduğunuz bir anda modunuzu düşürecek, mutluluk hissinin bozulacağından endişe duyacak bir hisse kapılıyorsanız çerofobiniz olabilir.

Bazen mutlu anlardan sonra kötü bir şeylerin olacağına dair yoğun bir korku hissedebiliyoruz.

İşte bu durum, çerofobi olarak adlandırılan bir kaygı bozukluğunun temelini oluşturuyor. Peki nedir bu çerofobi?

Çerofobi, temel olarak mutluluktan korkma anlamına geliyor.

Mutlu anları yaşamak yerine bu anların sonrasında kötü şeylerin olacağı düşüncesiyle içsel bir endişe yaşayan kişilerin yaşadığı bir durum olan "çerofobi", Yunanca “sevinç” anlamına gelen “chairo” kelimesinden türemiştir. Bu fobi, kişinin mutluluk anlarından kaçınmasına ve genellikle bu anların sonucunda ortaya çıkacak olumsuz durumlar hakkında endişe duymasına yol açıyor.

Çerofobi aslında çeşitli şekillerde kendini gösterebiliyor. Mesela çerofobili bireyler, genelde sosyal ortamlardan çekinir ve içe kapanma eğilimi taşıyabilirler. Sosyal fobi ile benzerlik gösterse de aslında bunu içten içe ‘mutsuz’ olmamak için yaparlar.

Sosyal kaçınganlık çerofobiyle doğrudan ilgilidir.

Çeşitli etkinliklerden ve sosyal aktivitelerden kaçınmak, kötü bir olay yaşama korkusunu tetiklediği için kişiler, bu durumun içinde kendilerini bulmaktan kaçınabilirler. Bu durumu tetikleyen önemli bir etmen de ilişkilere yansıyan tarafı.

İlişkiler, çerofobisi olan kişiler için genellikle potansiyel bir risk olarak görülüyor. İlişki sırasında yaşanabilecek olumsuzluklar veya ilişkinin bitmesinin getireceği üzüntü, ilişkilerden uzak durma isteğine yol açabiliyor.

Peki bu durum neden oluşuyor?

Geçmişte yaşanan travmatik olaylar, kişinin mutluluk anlarından korkmasını tetikleyebiliyor. Mutlu bir anın ardından yaşanan ciddi bir kaza veya kayıp, mutluluğu tehlikeli bir durum olarak algılamaya neden olabilir.

Çocuklukta yaşanan travmalar veya olumsuz aile dinamikleri, bireyin mutluluk anlarından korkmasına neden olabilir. Kontrolcü veya istismarcı ebeveynler bu tür korkuları pekiştirebiliyor. Bu durumla başa çıkmak için farkındalık ve anda kalma teknikleri oldukça önemli.

Bir tür kaygı bozukluğu olarak kabul edilen çerofobi için ufak çaplı meditasyon ve egzersizler de faydalı olmazsa profesyonel bir yardım almak en doğru karar olacaktır.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: