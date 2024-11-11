Kuzey Kore’de her yıl 17 Aralık’ta, 11 günlük gülme yasağı başlıyor. Kulağına böylesine tuhaf gelen bir şeyin sebebi ne olabilir?

İzolasyon içinde yaşamaları ve akılalmaz derecede kısıtlamalarıyla ön plana çıkan Kuzey Kore’yi az çok biliyoruz ancak bilmediğimiz de çok fazla şey var.

Mesela yılın belli zamanında 11 gün boyunca gülmenin yasak olduğunu tahmin edebilir miydiniz?

“Sevgili Lider”in ölümü, ülke için hâlâ çok önemli.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin kurucusu olan babası Kim Il-sung 1994 yılında ölünce ülke yönetimini Kim Jong Il devraldı ve öldüğü yıla kadar Kuzey Kore Devlet Başkanlığı’nı yürüttü.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nde “Sevgili Lider” olarak alınıyordu. Her yıl, ölüm yıldönümünde 10 günlük yas ilan ediliyor ve çeşitli yasaklar uygulanıyor. İşte bunlardan biri de gülmek.

11 gün boyunca gülmek yasak.

Kısıtlamalar, halkın eski liderlerine saygı gösterme amacıyla yapılıyor ve birazdan bahsedeceğimizde siz de fark edeceksiniz ki epey katı yasaklara sahipler.

Normalde her yıl 10 günlük yas tutulurken 2021 yılında, Kim Jong Il’in ölümünün 10. yılı olması sebebiyle bir gün daha uzatıldı ve bir rapor yayımlandı. 11 gün boyunca vatandaşların kuralları ihlal etmesi durumunda ideolojik suçlar kapsamında tutuklanabileceği vardı.

Suçların kapsamında ise şunlar yer alıyordu:

Gülmek

Kendi doğum günlerini kutlamak

Hanede ölüm olması durumunda yüksek sesle ağlamak

Alışveriş yapmak

Alkol tüketmek

Boş zaman etkinlikleri yapmak

Yasaklar ve kısıtlamalar, Kuzey Kore’deki rejimin; vatandaşların özel hayatları, kişisel duyguları ve tüm eylemleri üzerindeki kontrolünün bir hatırlatıcısı…

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