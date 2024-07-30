Gün doğumunda veya gün batımında güneşi genellikle turuncu, kırmızı, kızıl renklerde görmeye oldukça alışkınız. Ancak nadiren olsa da bazı zamanlar, bu rengin yeşil olduğunu hiç fark ettiniz mi?

Daha önce güneşi bu renkle görmeyenler için, şu an söylediklerimiz pek gerçekçi gelmeyebilir. Fakat böyle bir şey mümkün.

Peki nasıl?

Gökyüzündeki gökkuşağının birçok renkli görüntüsü gibi bu yeşil parıltı da güneş ışığının, farklı renklere ayrılmasının bir sonucudur.

Normal şartlarda güneş ışığının beyaz olmasının sebebi, görünür ışığın tüm dalga boylarından oluşmasıdır. Fakat beyaz ışık, cam veya su gibi daha yüksek yoğunluklu bir ortamdan açılı olarak geçtiğinde, farklı renklerdeki dalga boyları bükülmeye ve ayrılmaya başlar.

Bu ayrılmaya kırılma denir. Ayrıca dünya atmosferi, ışığı gazların farklı yoğunluklarıyla da kırabilir. Kaliforniyalı meteorolog Jan Null, bunun sebebinin güneşin etrafında bazen gökkuşağı haleleri veya uzakta seraplar görmemiz olduğunu söyler.

Kırılma, güneş özellikle ufka yaklaştığında belirginleşir çünkü güneş ışığı, atmosferin en kalın kısmına özellikle keskin bir açıyla girer. Yeşil ışığın görülebileceği zaman da budur.

Ayrıca yeşil ışığın gözükmesi için doğru koşulların bir araya gelmesi gerekir.

Öncelikle dağların yükseklerinde ya da kıyıda olduğu gibi ufka yakınken güneşi görebilmek mümkündür. Özellikle kıyı bölgelerinde ve daha sıcak günlerde, daha soğuk suyun üzerinde bir sıcak hava tabakası olduğunda, bu yeşil ışık parlamasını görme ihtimali daha da yükselir.

Çünkü bu hava katmanları, güneş ışığının kırılmasına yardımcı olur. Ayrıca bu yeşil renkli ışık parıltısını görmek bir miktar şans işidir. Koşullar her ne kadar uygun olsa da araştırmacılara göre bu fenomen, birkaç dakikalıktır.

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