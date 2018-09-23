Günümüz SSD'leri Oyuncu Bilgisayarları İçin Yeterli mi?

Oyuncu bilgisayarları, çılgın fiyatları ve yüksek performanslarıyla herkesin hayali konumunda. Peki günümüz SSD'leri bu bilgisayarların hızına yetişme konusunda ne kadar iyi?

Katı hal sürücüleri, daha bilinen adıyla SSD'ler günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Oldukça geniş bir fiyat aralığı bulunan SSD'ler arasında en pahalı ve en hızlılardan olan Intel Optane 905P ile daha uygun fiyatlı SSD'leri kıyaslıyoruz.

Kıyaslayacağımız Diskler ve Fiyatları

Intel Optane 905P 480GB (NVMe): 600 dolar

600 dolar Western Digital Black 500GB (NVMe): 160 dolar

160 dolar Crucial MX500 500GB (SATA): 90 dolar

90 dolar Western Digital Blue 1TB (SATA): 160 dolar

160 dolar WD Black 6 TB HDD: 240 dolar

Diğerlerine göre çok daha yüksek fiyata sahip Intel Optane 905P, normal bir oyuncunun ihtiyacı olandan çok daha fazlasını sunuyor; bu SSD daha çok iş istasyonları için geliştirilmiş durumda.

İlk olarak sentetik testlerle başlayalım. CrystalDiskMark 6.0.1 yazılımı sayesinde teste soktuğumuz disklerin okuma ve yazma hızlarını görebiliyoruz. Bu test oyunların açılış hızlarıyla ilgili küçük de olsa çıkarımlar yapabilmemizi sağlıyor.

Sequential Read, yani Sıralı Okuma hızlarına baktığımızda liderlik koltuğuna WD Black NVMe oturuyor. Ancak rastgele okuma testlerine geldiğimizde Intel'in üstünlüğünü görebiliyoruz. Bu da oyunların açılış hızı konusunda Intel Optane 905P'nin çok iyi değerler sunacağını bizlere gösteriyor. Daha uygun fiyatlı SATA SSD'ler benzer performanslar gösterirken, en son sırada ise doğal olarak WD HDD yer alıyor.

Şimdi de 5 farklı oyunla oyun testlerine geçiyoruz. Oyunların tümü varsayılan seçenekler ve 1440p çözünürlüğünde başlatılıyor.

Yapılan bu test ise sıradan bir HDD'ye göre SSD'lerin üstünlüğünü gözler önüne seriyor. Intel'in yüksek fiyatlı SSD'si ise küçük farklarla yine lider. Ancak buradan şu sonucu çıkarabiliriz: Herhangi bir SSD uygun fiyatlı bile olsa hız konusunda kesinlikle memnun edecektir. Daha pahalı SSD'ler kesinlikle daha iyidir, ancak o kadar para vermeye gerek yokmuş gibi görünüyor.

Yapılan testler, günümüz SSD'lerinin oyuncu bilgisayarları için oldukça yeterli olduğunu gösteriyor. HDD'ler artık çağın gerisinde kalsa da alacağınız birçok SSD, işinizi görecektir. Daha iyi bir oyun deneyimi için NVMe SSD'ye geçiş yapmak veya farklı bir yükseltme yapmayı düşünüyorsanız; öncelikle ekran kartınızı gözden geçirmenizi öneririz. Yapacağınız diğer geliştirmeler oyun deneyiminiz için ciddi derecede fark oluşturmayacaktır.