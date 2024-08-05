Amazon'da günün fırsatı olarak karşımıza çıkan telefon aksesuarlarını sizler için inceledik.

İndirimli fiyatları ile karşımıza çıkan, telefon aksesuarları arasında yer alan birçok ürünü sizler için araştırdık. Kablosuz kulaklıktan şarj cihazına kadar birçok ürünün bulunduğu listemize göz atabilir, ihityacın olanları sepetine ekleyebilirsin. Gelin bu listeye beraber bakalım.

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Ürünler:

Hafif ve güçlü bir yapıda olan yüksek kaliteli alüminyum alaşımdan üretilmiş Ugreen Telefon Standı, ayarlanabilir birçok açıda kullanıma imkan tanıyor.

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6 bağlantı noktası ile eş zamanlı olarak tüm cihazlarınızı hızlı bir şekilde şarj edebileceğiniz Rocoren Şarj Cihazı; sahip olduğu aşırı ısınma ve gerilim koruması sayesinde daha güvenli bir kullanım imkanı sağlıyor.

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Spor yaparken veya günlük kullanımda sizi oldukça memnun edebilecek bir ürün olan SoundPEATS Air3 Bluetooth Kablosuz Kulaklık, geniş bir ses alanı ve son derece güzel tonları ile karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar tarafından tam bir fiyat performans ürünü olarak değerlendirilen bu kulaklık, ortam gürültüsünü azaltarak daha sağlıklı görüşmeler yapmanızı sağlar.

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7.2 inç'e kadar tüm cep telefonları için uyumlu olan ve IPX8 su geçirmez özelliği bulunan JETech Su Geçirmez Telefon Kesesi, özellikle su sporları ile uğraşanların en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor.

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MagSafe ile uyumlu olarak çalışan ve akıllı saatler, kulaklıklar, cep telefonları gibi teknolojik cihazları aynı anda hızlı şarj edebilen Buff BL34 3 in 1 Kablosuz Şarj Standı, ihtiyacınız olan tüm görüş açılarını destekleyen ergonomik bir tasarımla karşımıza çıkıyor.

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Geçen ay 200 adetten fazla satın alınarak en çok tercih edilen şarj kabloları arasında üst sıralarda yer alan Baseus Crystal Shine 20W Type-C Lightning Kablo, örgülü kablo yapısı ile hem daha güvenli hem de da uzun ömürlü bir kullanıma olanak sağlıyor.

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Esnek TPU çerçevesi ve çizilmez PC arka yüzeyi ile cihazınızı şiddetli darbelere karşı koruyan JETech Manyetik Kılıf, telefonunuzu kolayca şarj edebilmenize yardımcı olur.

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Uygun fiyatlı bir kulaklık arayan kullanıcılar için ideal bir seçenek olan JBL C100SI Kablolu Kulaklık, bas frekanslarında güçlü performans sunarak müziklerin daha derin ve zengin seslerle dinlenmesini sağlar.

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LED güç göstergesi aracılığı ile enerji miktarını görebileceğiniz ve 10000 mAh kapasiteye sahip Infinitylab Wireless Powerbank, aynı anda 3 cihaza kadar güvenli bir şarj imkanı sağlıyor.

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En iyi yolcu uçağı PTFE PC malzemesinden yapılmış olan Hb-02 Araç İçi Telefon Tutucu, güvenli sürüş için telefonunuzu göz önünde bulundurmanızı ve dikkatinizin dağılmasını engeller. Ayrıca telefonunuzu farklı açılarda kullanabilmenize de imkan tanır.

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