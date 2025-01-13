Amazon ve Hepsiburada’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 13.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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27 inç ekran boyutu, 1 ms tepki süresi, 165 hz yenileme hızı ve AMD FreeSync özellikleri ile ön plana çıkan Samsung Odyssey G3, %5 Prime fırsatı ile 5.366,78 TL’ye düşmüş durumda.

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Gün içerisinde bulunduğunuz mekânın nem ve sıcaklık değerlerini ekranında gösteren Bluefox’u istediğiniz odada kullanabilirsiniz. Ürün Amazon’da 134,10 TL’ye düşmüş durumda.

Kullanıcı yorumu:

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Paslanmaz çelik, sızdırmaz ve BPA içermez Stanley termos, 0.50 Litre kapasiteye sahip. Ürün, 1.449,00 TL fiyatıyla günün fırsatları arasında yerini alıyor.

Kullanıcı yorumu:

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424,15 TL fiyata sahip laptop sehpasında katlanabilir ayaklar, telefon ve tablet koyma yeri, havalandırma delikleri ve son olarak bir mouse pad bulunuyor.

Kullanıcı yorumu:

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3.5”- 7" aralığında cihazlar ile uyumlu olan Qozie telefon tutucu, 360 derece dönebilir. Güçlü vantuzu sayesinde sabitlendiği yerden oynamayan tutucuyu 341,91 TL’ye satın alabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

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Güncel kilo takibinizin yanı sıra vücudunuzdaki yağ oranını da görüntülemeye yardımcı olan Yui tartı, Bluetooth bağlantısı ile kullanılabilir. Ürün, Hepsiburada’da 399,00 TL’ye düştü.

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30W gücündeki Spigen şarj aleti, emsallerine göre daha küçük bir tasarıma sahip. Çok sayıda cihazla uyumlu bu ürünü satın almak isterseniz şu an sepete özel indirim fırsatıyla 300,30 TL’ye satılıyor.

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389,00 TL fiyata sahip TP-Link'in menzil genişleticisi, yönlendiricinize kablosuz olarak bağlanıyor, sinyallerinizi güçlendiriyor ve genişletiyor. Ayrıca cihaz evinizde veya ofisinizde güvenilir Wi-Fi kapsamı sağlamak için sinyal girişimini azaltıyor.

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Üç fırçalama moduna sahip Oral-B D103 Vitality Pro, uzun süre dayanan pil ömrüyle dikkat çekiyor. Ürünü sepete özel indirim fırsatıyla 1.299,67 TL’ye satın alabilirsiniz.

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