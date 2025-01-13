Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.
Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
''Bu içerik 13.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Fırsat ürünleri:
- Samsung Odyssey G3 G30D Oyuncu Monitörü
- Bluefox İç Mekân Dijital Oda Termometresi ve Higrometre
- Stanley The Wild Imagination Termos Bardak
- Axolotl Foldaway Telefon ve Tablet Bölmeli Katlanır Ayaklı Laptop Sehpası
- Qozie Araç İçi Ayarlanabilir Telefon Tutucu
- Yui TZC-001 Yağ Ölçer Şarjlı Tartı
- Spigen 30W USB-C Ultra Mini Hızlı Şarj Aleti
- TP-LINK TL-WA854RE, 300 Mbps Kablosuz Menzil Genişletici
- Oral-B D103 Vitality Pro Cross Action Şarjlı Diş Fırçası
Samsung Odyssey G3 G30D Oyuncu Monitörü
27 inç ekran boyutu, 1 ms tepki süresi, 165 hz yenileme hızı ve AMD FreeSync özellikleri ile ön plana çıkan Samsung Odyssey G3, %5 Prime fırsatı ile 5.366,78 TL’ye düşmüş durumda.
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Bluefox İç Mekân Dijital Oda Termometresi ve Higrometre
Gün içerisinde bulunduğunuz mekânın nem ve sıcaklık değerlerini ekranında gösteren Bluefox’u istediğiniz odada kullanabilirsiniz. Ürün Amazon’da 134,10 TL’ye düşmüş durumda.
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Stanley The Wild Imagination Termos Bardak
Paslanmaz çelik, sızdırmaz ve BPA içermez Stanley termos, 0.50 Litre kapasiteye sahip. Ürün, 1.449,00 TL fiyatıyla günün fırsatları arasında yerini alıyor.
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Axolotl Foldaway Telefon ve Tablet Bölmeli Katlanır Ayaklı Laptop Sehpası
424,15 TL fiyata sahip laptop sehpasında katlanabilir ayaklar, telefon ve tablet koyma yeri, havalandırma delikleri ve son olarak bir mouse pad bulunuyor.
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Qozie Araç İçi Ayarlanabilir Telefon Tutucu
3.5”- 7" aralığında cihazlar ile uyumlu olan Qozie telefon tutucu, 360 derece dönebilir. Güçlü vantuzu sayesinde sabitlendiği yerden oynamayan tutucuyu 341,91 TL’ye satın alabilirsiniz.
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Yui TZC-001 Yağ Ölçer Şarjlı Tartı
Güncel kilo takibinizin yanı sıra vücudunuzdaki yağ oranını da görüntülemeye yardımcı olan Yui tartı, Bluetooth bağlantısı ile kullanılabilir. Ürün, Hepsiburada’da 399,00 TL’ye düştü.
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Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Spigen 30W USB-C Ultra Mini Hızlı Şarj Aleti
30W gücündeki Spigen şarj aleti, emsallerine göre daha küçük bir tasarıma sahip. Çok sayıda cihazla uyumlu bu ürünü satın almak isterseniz şu an sepete özel indirim fırsatıyla 300,30 TL’ye satılıyor.
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Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
TP-LINK TL-WA854RE, 300 Mbps Kablosuz Menzil Genişletici
389,00 TL fiyata sahip TP-Link'in menzil genişleticisi, yönlendiricinize kablosuz olarak bağlanıyor, sinyallerinizi güçlendiriyor ve genişletiyor. Ayrıca cihaz evinizde veya ofisinizde güvenilir Wi-Fi kapsamı sağlamak için sinyal girişimini azaltıyor.
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Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Oral-B D103 Vitality Pro Cross Action Şarjlı Diş Fırçası
Üç fırçalama moduna sahip Oral-B D103 Vitality Pro, uzun süre dayanan pil ömrüyle dikkat çekiyor. Ürünü sepete özel indirim fırsatıyla 1.299,67 TL’ye satın alabilirsiniz.
Kullanıcı yorumu:
Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
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