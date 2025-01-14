Amazon ve Hepsiburada’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 14.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

1900 Mbps'ye varan hızı ve daha yüksek ağ verimliliği sağlayan 6 anteni ile ön plana çıkan Mercusys MR50G, %6 indirim fırsatıyla 1.045,99 TL’ye düşmüş durumda.

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Çocuklarınızın güvenliği için tasarlanmış, 2 metrelik kablolu ve topraklı bir ürün olan MultiLet Altılı Priz, 272,65 TL fiyatıyla günün fırsatları arasında yerini alıyor.

Kullanıcı yorumu:

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5 metre uzunluğa sahip Stanley şerit metrede bir kilit de bulunuyor. Ürünü 164,05 TL’ye satın alabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

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602,10 TL fiyata sahip minderli laptop sehpasında telefon ve tablet koyma yeri, havalandırma delikleri ve son olarak bir mouse pad bulunuyor.

Kullanıcı yorumu:

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9m gece görüşüne sahip kamera, 360° yatay görüntüleme yapabiliyor. İki yönlü ses aktarımı da bulunan bu kamerayı almak isterseniz 909,00 TL’ye düştü.

Kullanıcı yorumu:

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7 farklı başlıkla yüzünüzdeki tüyleri ve saçlarınızı şekillendirmenizi sağlayan Philips bakım seti, 949,00 TL fiyatı ile ön plana çıkıyor.

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4.899,00 TL fiyata sahip Grundig dikey süpürge sayesinde 42 dakikaya kadar kesintisiz temizlik yapabilirsiniz. İster dikey süpürge ister el süpürgesi olarak kullanabileceğiniz bu cihazda bir turbo başlık da bulunuyor.

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45W gücündeki Anker şarj aleti, emsallerine göre daha küçük bir tasarıma sahip. Çok sayıda cihazla uyumlu bu ürünü satın almak isterseniz şu an sepete özel indirim fırsatıyla 436,80 TL’ye satılıyor.

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