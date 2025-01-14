Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.
Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
''Bu içerik 14.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Fırsat ürünleri:
- Mercusys MR50G Router
- Viko Multi-Let 6'lı Anahtar-Topraklı Kablolu Priz
- Stanley 1-30-497 Şerit Metre
- Axolotl Supply Laptop Sehpası
- TP-LINK Tapo C210 Güvenlik Kamerası
- Philips MG3720 Erkek Bakım Seti 7'si 1 arada Saç & Sakal Şekillendirici
- Grundig VCP 3930 25.2V Kablosuz Dikey Süpürge
- Anker 313 Samsung PPS Destekli USB-C Şarj Cihazı
Mercusys MR50G Router
1900 Mbps'ye varan hızı ve daha yüksek ağ verimliliği sağlayan 6 anteni ile ön plana çıkan Mercusys MR50G, %6 indirim fırsatıyla 1.045,99 TL’ye düşmüş durumda.
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Viko Multi-Let 6'lı Anahtar-Topraklı Kablolu Priz
Çocuklarınızın güvenliği için tasarlanmış, 2 metrelik kablolu ve topraklı bir ürün olan MultiLet Altılı Priz, 272,65 TL fiyatıyla günün fırsatları arasında yerini alıyor.
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Stanley 1-30-497 Şerit Metre
5 metre uzunluğa sahip Stanley şerit metrede bir kilit de bulunuyor. Ürünü 164,05 TL’ye satın alabilirsiniz.
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Axolotl Supply Laptop Sehpası
602,10 TL fiyata sahip minderli laptop sehpasında telefon ve tablet koyma yeri, havalandırma delikleri ve son olarak bir mouse pad bulunuyor.
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TP-LINK Tapo C210 Güvenlik Kamerası
9m gece görüşüne sahip kamera, 360° yatay görüntüleme yapabiliyor. İki yönlü ses aktarımı da bulunan bu kamerayı almak isterseniz 909,00 TL’ye düştü.
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Philips MG3720 Erkek Bakım Seti 7'si 1 arada Saç & Sakal Şekillendirici
7 farklı başlıkla yüzünüzdeki tüyleri ve saçlarınızı şekillendirmenizi sağlayan Philips bakım seti, 949,00 TL fiyatı ile ön plana çıkıyor.
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Grundig VCP 3930 25.2V Kablosuz Dikey Süpürge
4.899,00 TL fiyata sahip Grundig dikey süpürge sayesinde 42 dakikaya kadar kesintisiz temizlik yapabilirsiniz. İster dikey süpürge ister el süpürgesi olarak kullanabileceğiniz bu cihazda bir turbo başlık da bulunuyor.
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Anker 313 Samsung PPS Destekli USB-C Şarj Cihazı
45W gücündeki Anker şarj aleti, emsallerine göre daha küçük bir tasarıma sahip. Çok sayıda cihazla uyumlu bu ürünü satın almak isterseniz şu an sepete özel indirim fırsatıyla 436,80 TL’ye satılıyor.
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