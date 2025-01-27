Amazon ve Hepsiburada’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 27.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Tüm VDSL/ADSL hatlarla uyumlu çalışabilen Keenetic modem, siber tehdit korumasına ve ebeveyn kontrolü özelliğine sahip. Router 3.699,00 TL fiyatıyla günün fırsatları arasında yerini alıyor.

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Ayarlanabilir 3 moda sahip el Feneri, güçlü LED ışığı ve şarjı ile uzun kullanımlara uygun. El fenerini satın almak isterseniz şimdi 99,00 TL’ye düşmüş durumda.

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80 W güce, USB, AUX, Bluetooh gibi farklı bağlantı seçeneklerine ve kablosuz kontrol imkanına sahip Logitech hoparlörler, yatay veya dikey olarak yerleştirilebilir. Ürün %8 Prime fırsatıyla 4.937,93 TL’ye satışta.

Kullanıcı yorumu:

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Günün yorgunluğunu atmak isteyenlerin tercihi olabilecek Robeve masaj aleti, 45 dereceye kadar ısıtma özelliği ve 8 farklı masaj yoğunluğu ile ön plana çıkıyor. Masaj aleti, sepete özel indirim fırsatıyla 1.333,17 TL’den 799,90 TL’ye düşüyor.

Kullanıcı yorumu:

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13. Nesil Intel Core i7 işlemciye sahip MSI bilgisayar, 15.6" ekranı, 144 Hz akıcı görüntüsü ve 1 TB SSD kapasitesi ile dikkat çekiyor. Bilgisayar, 56.799,00 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

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Braun’un 8’i 1 arada şekillendirme seti sayesinde tüm vücut bakımınızı gerçekleştirebilirsiniz. 80 dakikaya kadar çalışabilen ve kolay temizlemeye sahip bu ürünü 1.349,00 TL’ye satın alabilirsiniz.

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İster kampta isterseniz de piknikte kullanabileceğiniz masa seti, 4 tabureye sahip. Açık haldeyken 60x120 cm boyutlara sahip bu masayı satın almak isterseniz sepete özel indirim fırsatıyla 1.319,40 TL’ye düştü.

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Farklı kullanım amaçları için uygun olan sehpanın yüksekliği isteğe göre değiştirilebilir. Ürün Hepsiburada’da sepete özel indirim fırsatıyla 799,90 TL’ye düşmüş durumda.

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