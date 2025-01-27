Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.
Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
''Bu içerik 27.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Fırsat ürünleri:
- Keenetic Hopper DSL AX1800 Modem
- Orret Home El Feneri
- Logitech Z407 2.1 Bluetooth Hoparlör Sistemi
- Robeve Boyun Masaj Aleti
- MSI Katana 15 B13VGK-1874XTR Bilgisayar
- Braun Series 3 MGK3440 Hepsi Bir Arada Şekillendirme Seti
- Uniqamping 4 Tabureli Katlanır Kamp Masa Seti
- Yükseklik Ayarlı Laptop Sehpası ve Çalışma Masası
Keenetic Hopper DSL AX1800 Modem
Tüm VDSL/ADSL hatlarla uyumlu çalışabilen Keenetic modem, siber tehdit korumasına ve ebeveyn kontrolü özelliğine sahip. Router 3.699,00 TL fiyatıyla günün fırsatları arasında yerini alıyor.
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Orret Home El Feneri
Ayarlanabilir 3 moda sahip el Feneri, güçlü LED ışığı ve şarjı ile uzun kullanımlara uygun. El fenerini satın almak isterseniz şimdi 99,00 TL’ye düşmüş durumda.
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Logitech Z407 2.1 Bluetooth Hoparlör Sistemi
80 W güce, USB, AUX, Bluetooh gibi farklı bağlantı seçeneklerine ve kablosuz kontrol imkanına sahip Logitech hoparlörler, yatay veya dikey olarak yerleştirilebilir. Ürün %8 Prime fırsatıyla 4.937,93 TL’ye satışta.
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Robeve Boyun Masaj Aleti
Günün yorgunluğunu atmak isteyenlerin tercihi olabilecek Robeve masaj aleti, 45 dereceye kadar ısıtma özelliği ve 8 farklı masaj yoğunluğu ile ön plana çıkıyor. Masaj aleti, sepete özel indirim fırsatıyla 1.333,17 TL’den 799,90 TL’ye düşüyor.
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MSI Katana 15 B13VGK-1874XTR Bilgisayar
13. Nesil Intel Core i7 işlemciye sahip MSI bilgisayar, 15.6" ekranı, 144 Hz akıcı görüntüsü ve 1 TB SSD kapasitesi ile dikkat çekiyor. Bilgisayar, 56.799,00 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.
Kullanıcı yorumu:
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Braun Series 3 MGK3440 Hepsi Bir Arada Şekillendirme Seti
Braun’un 8’i 1 arada şekillendirme seti sayesinde tüm vücut bakımınızı gerçekleştirebilirsiniz. 80 dakikaya kadar çalışabilen ve kolay temizlemeye sahip bu ürünü 1.349,00 TL’ye satın alabilirsiniz.
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Uniqamping 4 Tabureli Katlanır Kamp Masa Seti
İster kampta isterseniz de piknikte kullanabileceğiniz masa seti, 4 tabureye sahip. Açık haldeyken 60x120 cm boyutlara sahip bu masayı satın almak isterseniz sepete özel indirim fırsatıyla 1.319,40 TL’ye düştü.
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Yükseklik Ayarlı Laptop Sehpası ve Çalışma Masası
Farklı kullanım amaçları için uygun olan sehpanın yüksekliği isteğe göre değiştirilebilir. Ürün Hepsiburada’da sepete özel indirim fırsatıyla 799,90 TL’ye düşmüş durumda.
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