Hoparlör Sisteminden Masaj Aletine: Günün Fırsatları Kapsamında Alabileceğiniz İndirimli Ürünler

4 dk okuma süresi
0
0
0
0
0
Amazon ve Hepsiburada’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 27.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Fırsat ürünleri:

Keenetic Hopper DSL AX1800 Modem

Keenetic Hopper DSL AX1800 Modem

Tüm VDSL/ADSL hatlarla uyumlu çalışabilen Keenetic modem, siber tehdit korumasına ve ebeveyn kontrolü özelliğine sahip. Router 3.699,00 TL fiyatıyla günün fırsatları arasında yerini alıyor.

Kullanıcı yorumu: 

Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Orret Home El Feneri

Orret Home El Feneri

Ayarlanabilir 3 moda sahip el Feneri, güçlü LED ışığı ve şarjı ile uzun kullanımlara uygun. El fenerini satın almak isterseniz şimdi 99,00 TL’ye düşmüş durumda.

Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Logitech Z407 2.1 Bluetooth Hoparlör Sistemi

Logitech Z407 2.1 Bluetooth Hoparlör Sistemi

80 W güce, USB, AUX, Bluetooh gibi farklı bağlantı seçeneklerine ve kablosuz kontrol imkanına sahip Logitech hoparlörler, yatay veya dikey olarak yerleştirilebilir. Ürün %8 Prime fırsatıyla 4.937,93 TL’ye satışta.

Kullanıcı yorumu: 

Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Robeve Boyun Masaj Aleti

Robeve Boyun Masaj Aleti

Günün yorgunluğunu atmak isteyenlerin tercihi olabilecek Robeve masaj aleti, 45 dereceye kadar ısıtma özelliği ve 8 farklı masaj yoğunluğu ile ön plana çıkıyor. Masaj aleti, sepete özel indirim fırsatıyla 1.333,17 TL’den 799,90 TL’ye düşüyor.

Kullanıcı yorumu: 

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

MSI Katana 15 B13VGK-1874XTR Bilgisayar

13. Nesil Intel Core i7 işlemciye sahip MSI bilgisayar, 15.6" ekranı, 144 Hz akıcı görüntüsü ve 1 TB SSD kapasitesi ile dikkat çekiyor. Bilgisayar, 56.799,00 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

Kullanıcı yorumu: 

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Braun Series 3 MGK3440 Hepsi Bir Arada Şekillendirme Seti

Braun Series 3 MGK3440 Hepsi Bir Arada Şekillendirme Seti

Braun’un 8’i 1 arada şekillendirme seti sayesinde tüm vücut bakımınızı gerçekleştirebilirsiniz. 80 dakikaya kadar çalışabilen ve kolay temizlemeye sahip bu ürünü 1.349,00 TL’ye satın alabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu: 

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Uniqamping 4 Tabureli Katlanır Kamp Masa Seti

Uniqamping 4 Tabureli Katlanır Kamp Masa Seti

İster kampta isterseniz de piknikte kullanabileceğiniz masa seti, 4 tabureye sahip. Açık haldeyken 60x120 cm boyutlara sahip bu masayı satın almak isterseniz sepete özel indirim fırsatıyla 1.319,40 TL’ye düştü.

Kullanıcı yorumu: 

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Yükseklik Ayarlı Laptop Sehpası ve Çalışma Masası

Yükseklik Ayarlı Laptop Sehpası ve Çalışma Masası

Farklı kullanım amaçları için uygun olan sehpanın yüksekliği isteğe göre değiştirilebilir. Ürün Hepsiburada’da sepete özel indirim fırsatıyla 799,90 TL’ye düşmüş durumda.

Kullanıcı yorumu: 

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:
İLGİLİ HABER

Belki de Başucu Kitabınız Hâline Gelecek Güçlü Kişileri Konu Alan Kitaplar
İLGİLİ HABER

Dizi ve Filmleri Olsa da Herkesin Mutlaka Okunması Gereken Kitap Tavsiyeleri
İLGİLİ HABER

Hem Bütçesini Hem de Kaliteyi Düşünenlere: 2000 TL Altı Kulaklık Tavsiyeleri

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
0
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
0
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler