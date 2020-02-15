Gününüzü Daha Aydın Yapacak 9 Sabah Rutini

Güne daha iyi bir başlangıç yapmak istemez miydiniz? Bugün sizlere güne daha iyi başlamanızı sağlayacak 9 ipucu verdik. Bu ipuçları, sadece sabah değil günün ilerleyen saatlerinde de daha zinde olmanızı sağlayacak.

Sabah kalktığınızda ilk ne yapıyorsunuz? Yatağın sıcaklığını bırakmak her zaman zordur. Hatta bazen biraz daha fazla uyku için bazı şeylerden feragat edebiliyoruz. Bu yazımızda, sabah kendine gelmekte zorlananlar için 9 öneride bulunacağız. Güne daha iyi başlamanızı sağlayacak bu öneriler, çok basit olsalar da sizi gün içinde zinde tutmaya yardımcı olacak. Hazırsanız hemen şimdi başlayalım.

Kahvenize tuz ekleyin

Çoğu insan, sabah kalktığında kendine gelebilmek için kahve içer. Kahvede bulunan kafein, uykunuzun açılmasına ve kendinizi daha iyi hissetmenize yol açar. Yine de sabah kahve içerken şeker eklemek yerine tuz eklemeyi tercih edebilirsiniz. Aslında tuz, kahvenin tadını daha da fazla güzelleştirebilir, üstelik süt ve şekerden alacağınız kaloriden de kurtulmuş olursunuz. Elbette, burada aşırıya kaçmamanızı hatırlatıyoruz.

Çayınıza tarçın ekleyin

Eğer sabahları kahve yerine çay içmeyi seviyorsanız, sizler için de güzel bir önerimiz var. Çayınıza ekleyeceğiniz bir tutam tarçın, üzerinizdeki yorgunluk hissini aldığı gibi enerji seviyenizi dengede tutan kan şekeri seviyesini de kontrol etmeye yardımcı olur. Bu taktiği sıcak çikolata ve tarçın birlikteliğiyle de yapabilirsiniz.

Bir bardak su veya daha iyisi: Limonlu su

Su, günün hangi saatinde olursa olsun daha iyi hissetmenizi sağlayacak mucizevi bir şeydir. Beyninizin gün içerisinde daha iyi çalışmasını sağlayacak suya ilave edeceğiniz bir miktar limon suyu ise; hidrasyon, sindirim kolaylığı ve kilo kaybına yardımcı olur. Güne C vitamini ile başlamak sağlık açısından çok iyidir.

Müziği açın

Müzik, ruh halimizi en iyi yansıtan sanat dallarından biridir. Güne güzel bir müzikle başlamak, mutluluğu arttırdığı gibi kaygıyı da azaltır. Bu nedenle güne neşeli ve mutlu melodilerle başlamanız, ruh sağlığınız açısından çok iyi bir yoldur.

Etrafınızı parlak renklerle çevreleyin

Uzmanlara göre, çevremiz ruh halimizi yansıtır. Odanız başta olmak üzere evinizde seçeceğiniz parlak renkler, ruh halinizi daha iyi hale getirir.

Kıyafetlerinizi bir gün önceden hazırlayın

Henüz uyumadan yarın giyeceğiniz kıyafetleri hazırlamak, sabahları zaman kazanmak için çok önemlidir. Önceden yaptığınız bu hazırlık sayesinde sabah kalktığınızda kahvaltı gibi önemli şeylere zaman ayırabilirsiniz. Üstelik sabah kıyafet ararken istediğiniz şeyleri bulamamak sizi üzeceği için güne kötü bir başlangıç yapma ihtimaliniz de bulunuyor.

Alarmı yatağınızın uzağında tutun

Sabah alarmınız çaldığında kalkmak çok da kolay olmuyor. Yatağın sıcak tarafını bırakıp kalkmak hepimize zor geliyor. Bu sebeple yataktan kalkmak için bir sebep yaratmamız gerekiyor. Alarmı yataktan ulaşamayacağınız bir noktaya koyarsanız, kalkıp alarmı kapatmak zorunda kalacak, bu sayede kalkmakla kalkmamak arasında olan çizgiyi geçmiş olacaksınız.

Dışarıya çıkmadan önce bir avuç fındık alın

Güne başlamak için en iyi besinlerden biri fındıktır. Yağ, karbonhidrat ve protein bakımından çok zengin olan fındık, enerji seviyenizi artıracak ve güne daha iyi başlamanızı sağlayacak.

Güneş ışığı almayı ihmal etmeyin

Güneş ışığının insan sağlığına etkileri bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Duygularımızı iyi yönde etkileyen güneş ışığı, vücudumuzun melatonin almasını sağlar ve beynimizin uykuya geçiren hormonu üretmeyi bırakmasına yardımcı olur. Güneş ışığının olduğu yerde her zaman daha zinde oluruz.

Listemizin burada sonuna geldik. Eğer sizin de güne başlarken yapmamızı önerdiğiniz rutinler varsa bizlere yorumlar kısmından iletebilirsiniz.