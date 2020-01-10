İnsan Vücudunun Sıcaklığı Artık 37°C Değil

Malum kış aylarındayız, her tarafta hastalık kol geziyor. Böyle zamanlarda çoğu en ufak kırgınlıklarda bile ateşimiz yükseliyor ve bir termometreye sarılıyor, 37 derecede yüksek değilse ideal bir sıcaklıkta olduğunu anlıyoruz. Peki size artık o ideal sınırın 37 derece olmadığını söylesek? Yeni bir araştırmaya göre insanların ideal vücut ısısı giderek azalıyor.

Hemen hemen her hayvanın biyolojik sisteminde sorun yaşanmaması için ideal bir vücut ısısı bulunur. Kimi canlıların fiziksel özellikleri bu ısıyı muhafaza etmek ya da dengelemek üzere gelişmiştir. İnsanlarda ise bu sınır, genel kanıya göre 37 santigrat derecedir. En azından öyle bir inanış vardır ve bunu pratik deneyimlerle herkes gözlemleyebilir.

Stanford Üniversitesi’nde sağlık bilimleri alanında çalışan Prof. Dr. Julie Parsonnet ve ekibi, insan vücudunun ideal sıcaklığı üzerine çalışmalar yürütüyor. Yaptıkları son bilimsel literatür taramasıyla oldukça ilginç sonuçlara ulaştılar. Mesela insan vücudunun giderek soğuması gibi… Nasıl yani?

İlk veriler 1860 ve 1940 yılları arasında vücut ısıları düzenli olarak ölçülen 27.710 askere ait:

Toplamda 80 yıl boyunca 27 bin kişinin vücut sıcaklığına dair veri toplamak beli gündelik hayatınız için çok da önemli bir katkı sağlayamayabilir, ancak bilimsel araştırmalar için oldukça güvenilirdir. Prof. Parsonnet ve ekibinin yaptığı şey de tam olarak bu. İkinci veriler ise 1971 ve 1975 yılları arasında yapılan ölçümlerden alındı.

Günümüze dair ortalama insan vücudu sıcaklığına diar bilgi de 2007 ve 2017 yılları arasında bir başka araştırma için yapılan ölçümler oldu. Böylece Stanford ekibi, 1860 yılından günümüze kadar yapılmış 677.423 vücut sıcaklığı ölçümünü analiz etti. Sonuçlara göre, insan vücudunun ortalama sıcaklığı her 10 yılda bir 0.03 derece azalıyor.

Erkekler, kadınlara kıyasla daha hızlı soğuyor:

Cinsiyetlere göre bakıldığında ise ortaya daha ilginç bir tablo çıkıyor. 1800’lü yıllarda yani 19. yüzyülda doğan bir erkeğin ideal vücut sıcaklığı bugün doğan bir erkeğe kıyasla 0.59 santigrat derece daha yüksekti. Kadınlarda ise ideal vücut sıcaklığı 1890’lardan günümüze kadar 0,32 santigrat derece daha azalmış durumda (Bu arada, kadınlara dair ölçümler en erken 1890’lı yıllardan itibaren yapılmış durumda).

Prof. Parsonnet, bu farklılığın eski termometrelerin daha hatalı olması dolayısıyla ortaya çıkmadığını savunuyor. Araştırmacı, sadece 19. yüzyıl verilerine değil, günümüz ve 20. yüzyıl verilerine de baktıklarını hatırlatıyor. Dolayısıyla insan vücudundaki soğuma eğilimine yönelik bilimsel güvenirlik sağlandığını ifade ediyor.

Verilere göre insan vücudundaki ortalama sıcaklık, resmi ölçümlerin yapıldığı 1860’dan bu yana 37 dereceden 36,6 dereceye geriledi:

Bilim insanlarına göre termometrelerin hassaslıklarının giderek artması durumu, herhangi bir yanılgıya sebep olmuyor. Prof. Parsonnet, “Bana göre bu değişimin tek nedeni mikrobiyolojik olarak, eskiye nazaran çok farklı yapıya sahip olmamız.” diyor.

Araştırmacı insanların 1860 yılından bu yana biyolojik olarak değişim geçirdiğini ifade ederek, “Modern insanlar, aşılar ve antibiyotikler sayesinde, geçmişteki insanlara kıyasla daha az enfeksiyon yaşıyorlar. Bu nedenle bağışıklık sistemimiz daha az çalışıyor. Böylece vücudumuzun ortalama sıcaklığı da azalıyor.” açıklamasında bulunuyor.

Bilim insanlarına göre vücudumuzdaki soğumanın ne zaman ya da nasıl duracağına ilişkin bir veri yok. Tek bilinen şey bağışıklık sistemimiz güçlendikçe vücudumuzun mikroplara karşı daha az çaba sarf etmesi ve daha az ısınması. Elbette araştırmacılara göre bu soğumanın bir sınırı var, ancak o sınır da keşfedilmeyi bekliyor.